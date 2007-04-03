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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 00:23
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Козак-характерник
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Додано: Сер 03 чер, 2020 01:38
Козак-характерник написав:
І те, розкрутка не масова. Щоб пішло в маси, інструмент повинен бути зрозумілим як 2*2. В нас ще є люди, для яких банківська картка - це фантастика, компом не вміють користуватися...А тут крипта якась.
мы с витлом уже давно обсуждаем и доказываю на знакомых, шо никто крипту не знает и не покупает. есть пару айтишников, моряков и просто считающих себя богатыми и вумными, которые вложили в биток часть средств. не прибавляется народу, патаму что на примере хомок-холдеров друзья-соседи не видят прибыльности, ведь лонгисты пока не фиксят прибыль, а вот если начнут, то все узнают и тоже захотят битка, а хорошо ли это? может сработать эффект чистильщика обуви. сначала биток сильно поднимется, а потом спекули, манипули устроят массовую стрижку. а вот этот аргумент
Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.
интересен. главное, чтобы признание было от действительно состоятельных людей, фондов, а не нас форумных торгогвцев возомнивших о себе не имея и пару лимонов баксов...
а шо делать?
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чик
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Додано: Сер 03 чер, 2020 02:04
чик написав: Козак-характерник написав:
І те, розкрутка не масова. Щоб пішло в маси, інструмент повинен бути зрозумілим як 2*2. В нас ще є люди, для яких банківська картка - це фантастика, компом не вміють користуватися...А тут крипта якась.
мы с витлом уже давно обсуждаем и доказываю на знакомых, шо никто крипту не знает и не покупает. есть пару айтишников, моряков и просто считающих себя богатыми и вумными, которые вложили в биток часть средств. не прибавляется народу, патаму что на примере хомок-холдеров друзья-соседи не видят прибыльности, ведь лонгисты пока не фиксят прибыль, а вот если начнут, то все узнают и тоже захотят битка, а хорошо ли это? может сработать эффект чистильщика обуви. сначала биток сильно поднимется, а потом спекули, манипули устроят массовую стрижку. а вот этот аргумент
Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.
интересен. главное, чтобы признание было от действительно состоятельных людей, фондов, а не нас форумных торгогвцев возомнивших о себе не имея и пару лимонов баксов...
Не будет этого. Не пойдут по-настоящему большие деньги в биткоин. Он слишком стремный, чтобы хранить в нем большие деньги. Его слишком легко потерять навсегда, безвозвратно.
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airmax78
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ЛОБ
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