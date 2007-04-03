Додано: Сер 03 чер, 2020 01:38

Козак-характерник написав: І те, розкрутка не масова. Щоб пішло в маси, інструмент повинен бути зрозумілим як 2*2. В нас ще є люди, для яких банківська картка - це фантастика, компом не вміють користуватися...А тут крипта якась. І те, розкрутка не масова. Щоб пішло в маси, інструмент повинен бути зрозумілим як 2*2. В нас ще є люди, для яких банківська картка - це фантастика, компом не вміють користуватися...А тут крипта якась.

Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.

мы с витлом уже давно обсуждаем и доказываю на знакомых, шо никто крипту не знает и не покупает. есть пару айтишников, моряков и просто считающих себя богатыми и вумными, которые вложили в биток часть средств. не прибавляется народу, патаму что на примере хомок-холдеров друзья-соседи не видят прибыльности, ведь лонгисты пока не фиксят прибыль, а вот если начнут, то все узнают и тоже захотят битка, а хорошо ли это? может сработать эффект чистильщика обуви. сначала биток сильно поднимется, а потом спекули, манипули устроят массовую стрижку. а вот этот аргументинтересен. главное, чтобы признание было от действительно состоятельных людей, фондов, а не нас форумных торгогвцев возомнивших о себе не имея и пару лимонов баксов...