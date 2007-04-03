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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1913191419151916

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:23

Артурчик

  airmax78 написав: Хозяин битмекса выглядит как типичный мошенник, нигерийский торговец сувенирами/отправитель спама.

:mrgreen:
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 01:38

  Козак-характерник написав:І те, розкрутка не масова. Щоб пішло в маси, інструмент повинен бути зрозумілим як 2*2. В нас ще є люди, для яких банківська картка - це фантастика, компом не вміють користуватися...А тут крипта якась.
мы с витлом уже давно обсуждаем и доказываю на знакомых, шо никто крипту не знает и не покупает. есть пару айтишников, моряков и просто считающих себя богатыми и вумными, которые вложили в биток часть средств. не прибавляется народу, патаму что на примере хомок-холдеров друзья-соседи не видят прибыльности, ведь лонгисты пока не фиксят прибыль, а вот если начнут, то все узнают и тоже захотят битка, а хорошо ли это? может сработать эффект чистильщика обуви. сначала биток сильно поднимется, а потом спекули, манипули устроят массовую стрижку. а вот этот аргумент
Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.
интересен. главное, чтобы признание было от действительно состоятельных людей, фондов, а не нас форумных торгогвцев возомнивших о себе не имея и пару лимонов баксов...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 02:04

  чик написав:
  Козак-характерник написав:І те, розкрутка не масова. Щоб пішло в маси, інструмент повинен бути зрозумілим як 2*2. В нас ще є люди, для яких банківська картка - це фантастика, компом не вміють користуватися...А тут крипта якась.
мы с витлом уже давно обсуждаем и доказываю на знакомых, шо никто крипту не знает и не покупает. есть пару айтишников, моряков и просто считающих себя богатыми и вумными, которые вложили в биток часть средств. не прибавляется народу, патаму что на примере хомок-холдеров друзья-соседи не видят прибыльности, ведь лонгисты пока не фиксят прибыль, а вот если начнут, то все узнают и тоже захотят битка, а хорошо ли это? может сработать эффект чистильщика обуви. сначала биток сильно поднимется, а потом спекули, манипули устроят массовую стрижку. а вот этот аргумент
Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.
интересен. главное, чтобы признание было от действительно состоятельных людей, фондов, а не нас форумных торгогвцев возомнивших о себе не имея и пару лимонов баксов...

Не будет этого. Не пойдут по-настоящему большие деньги в биткоин. Он слишком стремный, чтобы хранить в нем большие деньги. Его слишком легко потерять навсегда, безвозвратно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 05:00

airmax78
я не за токо по настоящему большие деньги, а и за те шо и хомякам рискнуть-потерять не жалко, токо не от них напрямую, а от крупняка=посредника, которые убалтывают клиентов. те же рядовые америкосы вкладывали чуток в рисковые активы разных фондов во времена доткомов и ипотечного кризиса.
а шо делать?
чик
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