Козак-характерник написав:І те, розкрутка не масова. Щоб пішло в маси, інструмент повинен бути зрозумілим як 2*2. В нас ще є люди, для яких банківська картка - це фантастика, компом не вміють користуватися...А тут крипта якась.
мы с витлом уже давно обсуждаем и доказываю на знакомых, шо никто крипту не знает и не покупает. есть пару айтишников, моряков и просто считающих себя богатыми и вумными, которые вложили в биток часть средств. не прибавляется народу, патаму что на примере хомок-холдеров друзья-соседи не видят прибыльности, ведь лонгисты пока не фиксят прибыль, а вот если начнут, то все узнают и тоже захотят битка, а хорошо ли это? может сработать эффект чистильщика обуви. сначала биток сильно поднимется, а потом спекули, манипули устроят массовую стрижку. а вот этот аргумент
Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.
интересен. главное, чтобы признание было от действительно состоятельных людей, фондов, а не нас форумных торгогвцев возомнивших о себе не имея и пару лимонов баксов...
Козак-характерник написав:І те, розкрутка не масова. Щоб пішло в маси, інструмент повинен бути зрозумілим як 2*2. В нас ще є люди, для яких банківська картка - це фантастика, компом не вміють користуватися...А тут крипта якась.
мы с витлом уже давно обсуждаем и доказываю на знакомых, шо никто крипту не знает и не покупает. есть пару айтишников, моряков и просто считающих себя богатыми и вумными, которые вложили в биток часть средств. не прибавляется народу, патаму что на примере хомок-холдеров друзья-соседи не видят прибыльности, ведь лонгисты пока не фиксят прибыль, а вот если начнут, то все узнают и тоже захотят битка, а хорошо ли это? может сработать эффект чистильщика обуви. сначала биток сильно поднимется, а потом спекули, манипули устроят массовую стрижку. а вот этот аргумент
Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.
интересен. главное, чтобы признание было от действительно состоятельных людей, фондов, а не нас форумных торгогвцев возомнивших о себе не имея и пару лимонов баксов...
Не будет этого. Не пойдут по-настоящему большие деньги в биткоин. Он слишком стремный, чтобы хранить в нем большие деньги. Его слишком легко потерять навсегда, безвозвратно.
airmax78 я не за токо по настоящему большие деньги, а и за те шо и хомякам рискнуть-потерять не жалко, токо не от них напрямую, а от крупняка=посредника, которые убалтывают клиентов. те же рядовые америкосы вкладывали чуток в рисковые активы разных фондов во времена доткомов и ипотечного кризиса.