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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1914191519161917>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 00:23

Артурчик

  airmax78 написав: Хозяин битмекса выглядит как типичный мошенник, нигерийский торговец сувенирами/отправитель спама.

:mrgreen:
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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 01:38

  Козак-характерник написав:І те, розкрутка не масова. Щоб пішло в маси, інструмент повинен бути зрозумілим як 2*2. В нас ще є люди, для яких банківська картка - це фантастика, компом не вміють користуватися...А тут крипта якась.
мы с витлом уже давно обсуждаем и доказываю на знакомых, шо никто крипту не знает и не покупает. есть пару айтишников, моряков и просто считающих себя богатыми и вумными, которые вложили в биток часть средств. не прибавляется народу, патаму что на примере хомок-холдеров друзья-соседи не видят прибыльности, ведь лонгисты пока не фиксят прибыль, а вот если начнут, то все узнают и тоже захотят битка, а хорошо ли это? может сработать эффект чистильщика обуви. сначала биток сильно поднимется, а потом спекули, манипули устроят массовую стрижку. а вот этот аргумент
Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.
интересен. главное, чтобы признание было от действительно состоятельных людей, фондов, а не нас форумных торгогвцев возомнивших о себе не имея и пару лимонов баксов...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 02:04

  чик написав:
  Козак-характерник написав:І те, розкрутка не масова. Щоб пішло в маси, інструмент повинен бути зрозумілим як 2*2. В нас ще є люди, для яких банківська картка - це фантастика, компом не вміють користуватися...А тут крипта якась.
мы с витлом уже давно обсуждаем и доказываю на знакомых, шо никто крипту не знает и не покупает. есть пару айтишников, моряков и просто считающих себя богатыми и вумными, которые вложили в биток часть средств. не прибавляется народу, патаму что на примере хомок-холдеров друзья-соседи не видят прибыльности, ведь лонгисты пока не фиксят прибыль, а вот если начнут, то все узнают и тоже захотят битка, а хорошо ли это? может сработать эффект чистильщика обуви. сначала биток сильно поднимется, а потом спекули, манипули устроят массовую стрижку. а вот этот аргумент
Актив уже признан в мире. включается в инвестпортфели.
интересен. главное, чтобы признание было от действительно состоятельных людей, фондов, а не нас форумных торгогвцев возомнивших о себе не имея и пару лимонов баксов...

Не будет этого. Не пойдут по-настоящему большие деньги в биткоин. Он слишком стремный, чтобы хранить в нем большие деньги. Его слишком легко потерять навсегда, безвозвратно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 05:00

airmax78
я не за токо по настоящему большие деньги, а и за те шо и хомякам рискнуть-потерять не жалко, токо не от них напрямую, а от крупняка=посредника, которые убалтывают клиентов. те же рядовые америкосы вкладывали чуток в рисковые активы разных фондов во времена доткомов и ипотечного кризиса.
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 08:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:Не будет этого. Не пойдут по-настоящему большие деньги в биткоин. Он слишком стремный, чтобы хранить в нем большие деньги. Его слишком легко потерять навсегда, безвозвратно.


уже пошлі, правда поки як ультраризик актив

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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 10:12

Дєдушка

Соцопитування: дєд-старпьор чи жеребець? :) Перед халвою. 07.05.2020
Зображення

Объем открытого интереса на рынке bitcoin-фьючерсов Чикагской товарной биржи (CME) достиг рекордного значения $399 млн. Рост количества непогашенных позиций может свидетельствовать о том, что трейдеры ожидают повышения волатильности рынка в краткосрочной перспективе.

Открытый интерес — это технический индикатор, равный количеству действующих контрактов, расчет по которым еще не был произведен. Предыдущий максимум этого индикатора был зарегистрирован в середине февраля 2020 года, когда стоимость всех непогашенных позиций на рынке bitcoin-фьючерсов CME составила $338 млн.

Вместе с тем, среднедневной объем торгов bitcoin-фьючерсами на CME в апреле составил порядка $217 млн — в феврале этот показатель находился на уровне $493 млн. Аналитики компании Arcane Research считают, что это говорит о том, что «активность трейдеров в меньшей степени направлена на торговлю, а в большей — на занятие позиций».

Стоит отметить, что рост открытого интереса к bitcoin-фьючерсам наблюдает не только CME. Так, например, по данным Skew, открытый интерес к bitcoin-фьючерсам на криптовалютной бирже OKEx достиг значения $778 млн, а на бирже BitMEX — $664 млн.

На рынке опционных контрактов на Bitcoin наблюдается схожая ситуация — в мае объем непогашенных позиций здесь также вырос. На торговой платформе Deribit был зафиксирован рекорд — 6 мая объем открытого интереса к bitcoin-опционам достиг $764 млн. Более того, этот показатель достиг рекордного значения практически на всех площадках, где данный финансовый инструмент торгуется.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  airmax78 написав:1 биткоин = 1,000,000.00 долл. США - Кучинелли выходит на пенсию по богатству.

в приватном Чику написал. что ожидаю биток в переходе с тысяч на десятки. не более.а ты пургу гонишь, напиши ишо миллиард для напыщенности.И лично я вообще битком не торговал и не хомячил, только альты по своим опр критериям.тут головой работать нуно. что многим не дано.
Востаннє редагувалось Кучинелли в Сер 03 чер, 2020 12:15, всього редагувалось 3 разів.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 11:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Кучинелли, а зачем Вам "ровная" крипта? Что Вы хотите от признания и внедрения повсеместного?


Крипта - это актив.Биток позиционируется как сбережение.А пока используется как спекуляция.В этом проблема и несоответствие.Именно это я хотел донести.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:01

  airmax78 написав:
  Vitaka написав:Панство, делаем ставки: вверх или вниз??
Я болею за красное и очень красное :)

Кучинелли, а зачем Вам "ровная" крипта? Что Вы хотите от признания и внедрения повсеместного?


1 сатоши = 1 цент


Вот, опять.Массы в лице Максов так далеки от понимания. что нужно разжёвывать.Биток НЕ ПЛАТЁЖНОЕ средство. это не мировые деньги.Если уже ты вспоминаешь о типа сравнении с деньгами, то сюда больше подойдут лайт или биткеш. например.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:13

Катя

https://www.youtube.com/watch?v=ektbUjY ... ploademail

Вот наглядный пример того, что я писал.Трейдер хороший, но выступает всегда когда уже всё прошло, типа всё она знала и сделала.Это конечно бросается в глаза и есть недостаток.Но в целом у неё есть чему поучиться.
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