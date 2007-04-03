Додано: Сер 03 чер, 2020 10:12

Соцопитування: дєд-старпьор чи жеребець?Перед халвою. 07.05.2020Объем открытого интереса на рынке bitcoin-фьючерсов Чикагской товарной биржи (CME) достиг рекордного значения $399 млн. Рост количества непогашенных позиций может свидетельствовать о том, что трейдеры ожидают повышения волатильности рынка в краткосрочной перспективе.Открытый интерес — это технический индикатор, равный количеству действующих контрактов, расчет по которым еще не был произведен. Предыдущий максимум этого индикатора был зарегистрирован в середине февраля 2020 года, когда стоимость всех непогашенных позиций на рынке bitcoin-фьючерсов CME составила $338 млн.Вместе с тем, среднедневной объем торгов bitcoin-фьючерсами на CME в апреле составил порядка $217 млн — в феврале этот показатель находился на уровне $493 млн. Аналитики компании Arcane Research считают, что это говорит о том, что «активность трейдеров в меньшей степени направлена на торговлю, а в большей — на занятие позиций».Стоит отметить, что рост открытого интереса к bitcoin-фьючерсам наблюдает не только CME. Так, например, по данным Skew, открытый интерес к bitcoin-фьючерсам на криптовалютной бирже OKEx достиг значения $778 млн, а на бирже BitMEX — $664 млн.На рынке опционных контрактов на Bitcoin наблюдается схожая ситуация — в мае объем непогашенных позиций здесь также вырос. На торговой платформе Deribit был зафиксирован рекорд — 6 мая объем открытого интереса к bitcoin-опционам достиг $764 млн. Более того, этот показатель достиг рекордного значения практически на всех площадках, где данный финансовый инструмент торгуется.