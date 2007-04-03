Кучинелли написав:
Вот, опять.Массы в лице Максов так далеки от понимания. что нужно разжёвывать.Биток НЕ ПЛАТЁЖНОЕ средство. это не мировые деньги.Если уже ты вспоминаешь о типа сравнении с деньгами, то сюда больше подойдут лайт или биткеш. например.
Комрады, не будьте такими слишком серьезными. Относитесь проще. Вон наверху этот черный цыган на весь мир: какой будет курс биткоина в конце 2018 года - 50 косарей. А вообще мне пох - и ржет.
Хозяин одной из крупнейших криптовалютных бирж. Нормально, че. Надо к этому относиться как Козак.
P.S. Кстати, понравилось как он ответил в интервью на вопрос: Почему азиаты доминируют на рынке крипты? - Да просто они привыкли всякую виртуальную куйню покупать в сетевых играх за реальные деньги, поэтому им виртуальная куйня напрямую связанная с деньгами зашла на ура.