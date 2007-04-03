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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1914191519161917

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:39

  Кучинелли написав:
  airmax78 написав:
  Vitaka написав:Панство, делаем ставки: вверх или вниз??
Я болею за красное и очень красное :)

Кучинелли, а зачем Вам "ровная" крипта? Что Вы хотите от признания и внедрения повсеместного?


1 сатоши = 1 цент


Вот, опять.Массы в лице Максов так далеки от понимания. что нужно разжёвывать.Биток НЕ ПЛАТЁЖНОЕ средство. это не мировые деньги.Если уже ты вспоминаешь о типа сравнении с деньгами, то сюда больше подойдут лайт или биткеш. например.

Комрады, не будьте такими слишком серьезными. Относитесь проще. Вон наверху этот черный цыган на весь мир: какой будет курс биткоина в конце 2018 года - 50 косарей. А вообще мне пох - и ржет.
Хозяин одной из крупнейших криптовалютных бирж. Нормально, че. Надо к этому относиться как Козак.

P.S. Кстати, понравилось как он ответил в интервью на вопрос: Почему азиаты доминируют на рынке крипты? - Да просто они привыкли всякую виртуальную куйню покупать в сетевых играх за реальные деньги, поэтому им виртуальная куйня напрямую связанная с деньгами зашла на ура.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 12:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Для Зебры: поставил первый ордер на 9000. Успокоить свое FOMO.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:41

  Кучинелли написав:https://www.youtube.com/watch?v=ektbUjYjJjw&feature=em-uploademail

Вот наглядный пример того, что я писал.Трейдер хороший, но выступает всегда когда уже всё прошло, типа всё она знала и сделала.Это конечно бросается в глаза и есть недостаток.Но в целом у неё есть чему поучиться.

Задним числом все умные. Такой слив покупкой квартирки не стартануть, разве что она на 100 комнат в Беверли Хиллс. Сначала сняли 200 лямов с шортистов, затем столько же с лонгистов. Всего примерно ярд оборота. Судя по ее реакции, она либо пересидела движ на заборе, либо вылетела по стопу. Я фиксировал часть по 9к7, часть по 10к2, кое-что оставил на случай дальнейшего роста. Перезашел между 9к3 и 9к5.
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 15:49

  Кучинелли написав:Биток НЕ ПЛАТЁЖНОЕ средство. это не мировые деньги.Если уже ты вспоминаешь о типа сравнении с деньгами, то сюда больше подойдут лайт или биткеш. например.

Так ось і постає питання...В чому практична цінність бітка? Якщо присобачити крипту, якимось чином, для анонімних оплат в рітейл, щоб потіснити банкстерів, то це один колєнкор. А мертвий актив біткоїн, це щось накшталт віртуального фєтішу - цифрове золото. :) Ніде не використовується, а десь там лежить в гаманці мертвим грузом. Що воно таке, навіщо? :) Не зрозуміло. Для платежів біток точно не підходить, як Ви правильно зауважили. Як засіб зберігання з такою волатильністю? Теж ні. Ризиковий актив для спекуляції, фішка в казино. Все.
Козак-характерник
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