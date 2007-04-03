Vitaka написав:Панство, делаем ставки: вверх или вниз?? Я болею за красное и очень красное
Кучинелли, а зачем Вам "ровная" крипта? Что Вы хотите от признания и внедрения повсеместного?
1 сатоши = 1 цент
Вот, опять.Массы в лице Максов так далеки от понимания. что нужно разжёвывать.Биток НЕ ПЛАТЁЖНОЕ средство. это не мировые деньги.Если уже ты вспоминаешь о типа сравнении с деньгами, то сюда больше подойдут лайт или биткеш. например.
Комрады, не будьте такими слишком серьезными. Относитесь проще. Вон наверху этот черный цыган на весь мир: какой будет курс биткоина в конце 2018 года - 50 косарей. А вообще мне пох - и ржет. Хозяин одной из крупнейших криптовалютных бирж. Нормально, че. Надо к этому относиться как Козак.
P.S. Кстати, понравилось как он ответил в интервью на вопрос: Почему азиаты доминируют на рынке крипты? - Да просто они привыкли всякую виртуальную куйню покупать в сетевых играх за реальные деньги, поэтому им виртуальная куйня напрямую связанная с деньгами зашла на ура.
Вот наглядный пример того, что я писал.Трейдер хороший, но выступает всегда когда уже всё прошло, типа всё она знала и сделала.Это конечно бросается в глаза и есть недостаток.Но в целом у неё есть чему поучиться.
Задним числом все умные. Такой слив покупкой квартирки не стартануть, разве что она на 100 комнат в Беверли Хиллс. Сначала сняли 200 лямов с шортистов, затем столько же с лонгистов. Всего примерно ярд оборота. Судя по ее реакции, она либо пересидела движ на заборе, либо вылетела по стопу. Я фиксировал часть по 9к7, часть по 10к2, кое-что оставил на случай дальнейшего роста. Перезашел между 9к3 и 9к5.
Кучинелли написав:Биток НЕ ПЛАТЁЖНОЕ средство. это не мировые деньги.Если уже ты вспоминаешь о типа сравнении с деньгами, то сюда больше подойдут лайт или биткеш. например.
Так ось і постає питання...В чому практична цінність бітка? Якщо присобачити крипту, якимось чином, для анонімних оплат в рітейл, щоб потіснити банкстерів, то це один колєнкор. А мертвий актив біткоїн, це щось накшталт віртуального фєтішу - цифрове золото. Ніде не використовується, а десь там лежить в гаманці мертвим грузом. Що воно таке, навіщо? Не зрозуміло. Для платежів біток точно не підходить, як Ви правильно зауважили. Як засіб зберігання з такою волатильністю? Теж ні. Ризиковий актив для спекуляції, фішка в казино. Все.