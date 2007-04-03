Vitaka написав:Панство, делаем ставки: вверх или вниз?? Я болею за красное и очень красное
Кучинелли, а зачем Вам "ровная" крипта? Что Вы хотите от признания и внедрения повсеместного?
1 сатоши = 1 цент
Вот, опять.Массы в лице Максов так далеки от понимания. что нужно разжёвывать.Биток НЕ ПЛАТЁЖНОЕ средство. это не мировые деньги.Если уже ты вспоминаешь о типа сравнении с деньгами, то сюда больше подойдут лайт или биткеш. например.
Комрады, не будьте такими слишком серьезными. Относитесь проще. Вон наверху этот черный цыган на весь мир: какой будет курс биткоина в конце 2018 года - 50 косарей. А вообще мне пох - и ржет. Хозяин одной из крупнейших криптовалютных бирж. Нормально, че. Надо к этому относиться как Козак.
P.S. Кстати, понравилось как он ответил в интервью на вопрос: Почему азиаты доминируют на рынке крипты? - Да просто они привыкли всякую виртуальную куйню покупать в сетевых играх за реальные деньги, поэтому им виртуальная куйня напрямую связанная с деньгами зашла на ура.
Вот наглядный пример того, что я писал.Трейдер хороший, но выступает всегда когда уже всё прошло, типа всё она знала и сделала.Это конечно бросается в глаза и есть недостаток.Но в целом у неё есть чему поучиться.
Задним числом все умные. Такой слив покупкой квартирки не стартануть, разве что она на 100 комнат в Беверли Хиллс. Сначала сняли 200 лямов с шортистов, затем столько же с лонгистов. Всего примерно ярд оборота. Судя по ее реакции, она либо пересидела движ на заборе, либо вылетела по стопу. Я фиксировал часть по 9к7, часть по 10к2, кое-что оставил на случай дальнейшего роста. Перезашел между 9к3 и 9к5.
Кучинелли написав:Биток НЕ ПЛАТЁЖНОЕ средство. это не мировые деньги.Если уже ты вспоминаешь о типа сравнении с деньгами, то сюда больше подойдут лайт или биткеш. например.
Так ось і постає питання...В чому практична цінність бітка? Якщо присобачити крипту, якимось чином, для анонімних оплат в рітейл, щоб потіснити банкстерів, то це один колєнкор. А мертвий актив біткоїн, це щось накшталт віртуального фєтішу - цифрове золото. Ніде не використовується, а десь там лежить в гаманці мертвим грузом. Що воно таке, навіщо? Не зрозуміло. Для платежів біток точно не підходить, як Ви правильно зауважили. Як засіб зберігання з такою волатильністю? Теж ні. Ризиковий актив для спекуляції, фішка в казино. Все.
Чрезвычайная волатильность за последние 24 часа привела к тому, что на BitMEX были ликвидированы 230 миллионов долларов США как по длинным, так и по коротким позициям.
Недавняя волатильность на рынках биткойнов (BTC) привела к тому, что как быки, так и медведи столкнулись со значительной ликвидацией: почти 243 млн. Долл. США за 24-часовые маржинальные требования к ведущим биржам деривативов BitMEX равномерно распределены между короткими и длинными позициями BTC.
На момент публикации этой истории чуть более 111,5 млн. Долл. США, или 50,04% от общей суммы, было ликвидировано в виде биткойн-лонгов, в то время как шорты представляли 111,3 млн. Долл. США, или 49,96% ликвидированных позиций , согласно данным Cryptometer.
Ликвидация Altcoin принесла в общей сложности 230 миллионов долларов.
На BitMEX бьют как шорты, так и лонги Первоначально шорты сильно пострадали, поскольку BTC прибавил более 8,78% всего за четыре часа, поскольку цены выросли с 9 560 долл. До новых недавних максимумов, которые едва достигли 10 400 долл. В преддверии часов 2 июня.
Однако разрыв в пятизначных ценах окажется недолгим, поскольку примерно 14 часов жесткой консолидации около 10 200 долл. США уступили насильственному падению, в результате которого Биткойн потерял примерно 10% менее чем за четыре минуты, когда цены упали до 9 150 долл. ,
За последние десять часов произошла жесткая консолидация диапазона между 9 400 и 9 550 долл., Причем многие трейдеры с нетерпением ожидали следующего крупного движения Биткойна.
Перебои на бирже сохраняются на фоне падения цен Внезапный обвал цен вызвал знакомые перебои на ведущих биржах, когда пользователи сообщали о перегрузках на BitMEX, поскольку проскальзывание привело к снижению цен на платформе до 8600 долларов .
Ведущая биржа в США Coinbase вышла из строя, как по маслу, когда цены поднялись выше 10 000 долларов, а пользователь крипто-рекрутера в Twitter спросил фирму: «Как происходит сбой при оценке на 8 миллиардов долларов каждый раз, когда Биткойн качает 5%? Я искренне хотел бы знать ».
AndySpqr добавил : «Крипто-цены растут, и снова @ coinbase показывает сообщения об ошибках людям, пытающимся получить доступ к средствам. Я настоятельно рекомендую, когда вы войдете, возьмите эти средства с этой биржи. Это полное с ** т шоу ».
Ликвидации Альткойн в подавляющем большинстве Несмотря на то, что обе стороны рынка биткойнов сильно пострадали на фоне вчерашней волатильности, лонги Ether ( ETH ) и Ripple ( XRP ) представляли почти 88% процентов соответствующих 24-часовых ликвидаций каждого рынка на BitMEX.
Примерно 3,65 млн. Долл. В бычьих позициях ETH были уничтожены, а 1,74 млн. Долл. В длинных позициях XRP были ликвидированы за одну ночь.
Козак-характерник написав:Мені взагалі цікаво, чим ця міжнародна афера скінчиться? Не виключаю навіть карні справи і криваві помсти з боку хомяків.
Vitaka написав: КХ, я представил хомяков ку-клукс-клановцев
После зверского сбоя Биткойна в 10,4 тыс. Долл. Сейчас происходит расследование того, что пошло не так.
Теории, касающиеся манипулирования с китами, последовательно обходятся в такие времена. Но более осязаемое объяснение утверждает, что манипуляции на торговой платформе производных финансовых инструментов BitMEX внесли большой вклад в потери, понесенные вчера.
В то время как Binance и Huobi достигли дна на уровне 9,3 тыс. Долларов, BitMEX, который в настоящее время сталкивается с коллективным иском по обвинению в рэкете и мошенничестве, упал до 8,6 тыс. Долларов.
Ожидалось, что до вчерашней свалки на криптовалютах произойдет ралли. Однако в том, что сейчас должно быть знакомой ситуацией, цена Биткойна внезапно совершила еще одно падение, приблизившись к уровню в 10,4 тыс. Долларов. Это привело к падению Биткойна на 10% за 15 минут во время распродажи. Хотя волатильность и биткойн тесно связаны, многие наблюдатели с подозрением относятся к скорости, с которой произошел сброс.
Анализ графика цен на биткойны показывает, что то же самое происходило в двух предыдущих случаях. Во-первых, в середине октября 2019 года, когда восходящий тренд коснулся 10,4 тыс. Долл., За которым последовал спад, достигший 6,5 тыс. Долл. Примерно пять недель спустя.
Такая же коррекция произошла в феврале 2020 года, когда восходящий тренд достиг 10,4 тыс. Долл., А затем упал до 3,9 тыс. Долл. В том, что сейчас называют Черным четвергом. Во многом это было связано с ликвидацией в результате краха фондового рынка в условиях пандемической паники. Если история повторится, то ожидается, что в ближайшие недели продолжится дальнейшее падение цен.
BitMEX в центре внимания Технический анализ показывает, что уже более полугода $ 10,4 тыс. - это уровень сопротивления, который продавцы изо всех сил старались удержать.
Анализ вчерашнего движения с использованием меньших таймфреймов показывает печально известный паттерн Барта на графиках. Между прочим, это не шаблон, часто наблюдаемый в акциях или на валютном рынке, он остается относительно эксклюзивным для крипто.
Некоторые говорят, что это само по себе является свидетельством более откровенных манипуляций, которые происходят на криптовалютах, а это не то, что происходит на жестко регулируемых фондовых и валютных рынках.
Хотя бесполезно пытаться спекулировать, кто манипулирует Биткойном и для какой цели, анализ биржевых цен во время падения выдвигает на первый план BitMEX как выброс.
Как упоминалось ранее, цена Биткойна на BitMEX упала намного больше, чем на других биржах, что привело к более длинным сделкам.
Даже если так, длинный или короткий, это не имеет значения. Как отмечает @cryptowhale , огромные скачки , сопровождаемые огромными распродажами, как было видно в последние несколько дней, в любом случае приводят к приятной прибыли для бирж.
При этом доктор Дум Нуриэль Рубини однажды сказал, что «вырожденные игроки», которые используют позиции х100, заслуживают того, чтобы потерять свои деньги.
Тем не менее, вчерашняя «афера» на BitMEX только подлила масла в обвинения в том, что они получают больше прибыли, чем должны.
В ответ на иск, возбужденный против них, BitMEX заявил, что дело не обосновано тем, что истец имеет форму, предназначенную для криптографических компаний.