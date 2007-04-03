Додано: Сер 03 чер, 2020 17:05

Козак-характерник написав: Мені взагалі цікаво, чим ця міжнародна афера скінчиться? Не виключаю навіть карні справи і криваві помсти з боку хомяків. Мені взагалі цікаво, чим ця міжнародна афера скінчиться? Не виключаю навіть карні справи і криваві помсти з боку хомяків.

Vitaka написав: КХ, я представил хомяков ку-клукс-клановцев КХ, я представил хомяков ку-клукс-клановцев

Такая же коррекция произошла в феврале 2020 года, когда восходящий тренд достиг 10,4 тыс. Долл., А затем упал до 3,9 тыс

Если история повторится, то ожидается, что в ближайшие недели продолжится дальнейшее падение цен

это само по себе является свидетельством более откровенных манипуляций, которые происходят на криптовалютах, а это не то, что происходит на жестко регулируемых фондовых и валютных рынках

Даже если так, длинный или короткий, это не имеет значения. Как отмечает @cryptowhale , огромные скачки , сопровождаемые огромными распродажами, как было видно в последние несколько дней, в любом случае приводят к приятной прибыли для бирж

После зверского сбоя Биткойна в 10,4 тыс. Долл. Сейчас происходит расследование того, что пошло не так.Теории, касающиеся манипулирования с китами, последовательно обходятся в такие времена. Но более осязаемое объяснение утверждает, что манипуляции на торговой платформе производных финансовых инструментов BitMEX внесли большой вклад в потери, понесенные вчера.В то время как Binance и Huobi достигли дна на уровне 9,3 тыс. Долларов, BitMEX, который в настоящее время сталкивается с коллективным иском по обвинению в рэкете и мошенничестве, упал до 8,6 тыс. Долларов.Ожидалось, что до вчерашней свалки на криптовалютах произойдет ралли. Однако в том, что сейчас должно быть знакомой ситуацией, цена Биткойна внезапно совершила еще одно падение, приблизившись к уровню в 10,4 тыс. Долларов.Это привело к падению Биткойна на 10% за 15 минут во время распродажи. Хотя волатильность и биткойн тесно связаны, многие наблюдатели с подозрением относятся к скорости, с которой произошел сброс.Анализ графика цен на биткойны показывает, что то же самое происходило в двух предыдущих случаях. Во-первых, в середине октября 2019 года, когда восходящий тренд коснулся 10,4 тыс. Долл., За которым последовал спад, достигший 6,5 тыс. Долл. Примерно пять недель спустя.. Долл. В том, что сейчас называют Черным четвергом. Во многом это было связано с ликвидацией в результате краха фондового рынка в условиях пандемической паники.BitMEX в центре вниманияТехнический анализ показывает, что уже более полугода $ 10,4 тыс. - это уровень сопротивления, который продавцы изо всех сил старались удержать.Анализ вчерашнего движения с использованием меньших таймфреймов показывает печально известный паттерн Барта на графиках. Между прочим, это не шаблон, часто наблюдаемый в акциях или на валютном рынке, он остается относительно эксклюзивным для крипто.Некоторые говорят, чтоХотя бесполезно пытаться спекулировать, кто манипулирует Биткойном и для какой цели, анализ биржевых цен во время падения выдвигает на первый план BitMEX как выброс.Как упоминалось ранее, цена Биткойна на BitMEX упала намного больше, чем на других биржах, что привело к более длинным сделкам.При этом доктор Дум Нуриэль Рубини однажды сказал, что «вырожденные игроки», которые используют позиции х100, заслуживают того, чтобы потерять свои деньги.Тем не менее, вчерашняя «афера» на BitMEX только подлила масла в обвинения в том, что они получают больше прибыли, чем должны.В ответ на иск, возбужденный против них, BitMEX заявил, что дело не обосновано тем, что истец имеет форму, предназначенную для криптографических компаний.