Чому саме біток, а не інша фуйня? За великим рахунком, будь який фантик, я не лише про крипту, а взагалі гроші - це лише фантик. Доляр - такий само фантик. Коли їсти нема чого буде, то доляри не зїш, і віддаси все за буханець хліба... Ціна - це така примарна річ...Лише наша фантазія наділяє певні речі, якимось цінними властивостями... Чому біток коштує зараз, скільки коштує? Тому що хтось його покупає чи продає його за таку ціну...але практичної користі від нього - 0. Це бренд розкручений, певна мрія, що ця лабуда, щось вартує... Ось земля - це дійсно, корисна річ. Вона родить продукти, що ми споживаємо. Без неї, нікуди...помремо з голоду.