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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1915191619171918

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:51

  Кучинелли написав:Людям нужно что то, в чём накапливать сбережения, и чтобы это было защищено.В этом смысл.Биток очень под это подходит.

Чому саме біток, а не інша фуйня? :) За великим рахунком, будь який фантик, я не лише про крипту, а взагалі гроші - це лише фантик. Доляр - такий само фантик. Коли їсти нема чого буде, то доляри не зїш, і віддаси все за буханець хліба... :) Ціна - це така примарна річ...Лише наша фантазія наділяє певні речі, якимось цінними властивостями... :) Чому біток коштує зараз, скільки коштує? Тому що хтось його покупає чи продає його за таку ціну...але практичної користі від нього - 0. Це бренд розкручений, певна мрія, що ця лабуда, щось вартує... Ось земля - це дійсно, корисна річ. Вона родить продукти, що ми споживаємо. :) Без неї, нікуди...помремо з голоду.
Козак-характерник
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