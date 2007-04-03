Кучинелли написав:Людям нужно что то, в чём накапливать сбережения, и чтобы это было защищено.В этом смысл.Биток очень под это подходит.
Чому саме біток, а не інша фуйня? За великим рахунком, будь який фантик, я не лише про крипту, а взагалі гроші - це лише фантик. Доляр - такий само фантик. Коли їсти нема чого буде, то доляри не зїш, і віддаси все за буханець хліба... Ціна - це така примарна річ...Лише наша фантазія наділяє певні речі, якимось цінними властивостями... Чому біток коштує зараз, скільки коштує? Тому що хтось його покупає чи продає його за таку ціну...але практичної користі від нього - 0. Це бренд розкручений, певна мрія, що ця лабуда, щось вартує... Ось земля - це дійсно, корисна річ. Вона родить продукти, що ми споживаємо. Без неї, нікуди...помремо з голоду.
Кучинелли написав:Людям нужно что то, в чём накапливать сбережения, и чтобы это было защищено.В этом смысл.Биток очень под это подходит.
Чому саме біток, а не інша фуйня?
Такскать патамушта остальная фуйня совсем фуйня Лайт = яйца те же, вид сбоку. Бутериум на ручном управлении и с диким премайном. Кеша и крейгокеша ничем себя не показали. Рипла и стеллар = одного поля ягоды, там и сгниют. Монера чем-то интересна, но за ней никто не стоит и потому ее под плинтус загоняют.
phantom_systems написав:Такскать патамушта остальная фуйня совсем фуйня Лайт = яйца те же, вид сбоку. Бутериум на ручном управлении и с диким премайном. Кеша и крейгокеша ничем себя не показали. Рипла и стеллар = одного поля ягоды, там и сгниют. Монера чем-то интересна, но за ней никто не стоит и потому ее под плинтус загоняют.
Козак-характерник написав:Чому саме біток, а не інша фуйня? За великим рахунком, будь який фантик, я не лише про крипту, а взагалі гроші - це лише фантик. Доляр - такий само фантик.
Не куме, это не разговор.Биток создавался в противовес доллару.Если ты пишешь. что доллар такий самый, то дальше сложно обсуждать.Тем более сейчас. когда объём накачки около 5 триллионов объявлен.Ты вообще не понимаешь происходящего?а у битка в противовес халвинг прошёл и инфляция с 3,6% снизилась до 1,8%.Ты просто думаешь, что реакция должна быть сразу и сейчас.Подожди время, как раз счас вынимают со слабых рук.
Кучинелли написав:Людям нужно что то, в чём накапливать сбережения, и чтобы это было защищено.В этом смысл.Биток очень под это подходит.
Чому саме біток, а не інша фуйня?
Такскать патамушта остальная фуйня совсем фуйня Лайт = яйца те же, вид сбоку. Бутериум на ручном управлении и с диким премайном. Кеша и крейгокеша ничем себя не показали. Рипла и стеллар = одного поля ягоды, там и сгниют. Монера чем-то интересна, но за ней никто не стоит и потому ее под плинтус загоняют.
Что я хочу сказать...биток это не мой выбор, вообще то.Но я хочу сказать. что в мире нету достойных альтернатив.Т е это не мне лично нужно, это как бы всем нужно - актив сохранения.Биток современное техническое технологическое достижение что в духе времени.Ограниченная эмиссия. инфляция после халвинга лучше золота, децентрализация.Но вот тут есть конечно проблемы. т к гарантий на будущее никто не даст. поэтому институционалы пока не берут в портфель более 1% битка.Если б всё было идеально. давно и вопроса не было бы.