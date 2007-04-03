RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1915191619171918

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 18:51

  Кучинелли написав:Людям нужно что то, в чём накапливать сбережения, и чтобы это было защищено.В этом смысл.Биток очень под это подходит.

Чому саме біток, а не інша фуйня? :) За великим рахунком, будь який фантик, я не лише про крипту, а взагалі гроші - це лише фантик. Доляр - такий само фантик. Коли їсти нема чого буде, то доляри не зїш, і віддаси все за буханець хліба... :) Ціна - це така примарна річ...Лише наша фантазія наділяє певні речі, якимось цінними властивостями... :) Чому біток коштує зараз, скільки коштує? Тому що хтось його покупає чи продає його за таку ціну...але практичної користі від нього - 0. Це бренд розкручений, певна мрія, що ця лабуда, щось вартує... Ось земля - це дійсно, корисна річ. Вона родить продукти, що ми споживаємо. :) Без неї, нікуди...помремо з голоду.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28791
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1949 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:11

  Козак-характерник написав:
  Кучинелли написав:Людям нужно что то, в чём накапливать сбережения, и чтобы это было защищено.В этом смысл.Биток очень под это подходит.

Чому саме біток, а не інша фуйня? :)

Такскать патамушта остальная фуйня совсем фуйня :) Лайт = яйца те же, вид сбоку. Бутериум на ручном управлении и с диким премайном. Кеша и крейгокеша ничем себя не показали. Рипла и стеллар = одного поля ягоды, там и сгниют. Монера чем-то интересна, но за ней никто не стоит и потому ее под плинтус загоняют.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1130
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 19:27

  phantom_systems написав:Такскать патамушта остальная фуйня совсем фуйня :) Лайт = яйца те же, вид сбоку. Бутериум на ручном управлении и с диким премайном. Кеша и крейгокеша ничем себя не показали. Рипла и стеллар = одного поля ягоды, там и сгниют. Монера чем-то интересна, но за ней никто не стоит и потому ее под плинтус загоняют.

Зображення
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28791
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1949 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Чому саме біток, а не інша фуйня? За великим рахунком, будь який фантик, я не лише про крипту, а взагалі гроші - це лише фантик. Доляр - такий само фантик.


Не куме, это не разговор.Биток создавался в противовес доллару.Если ты пишешь. что доллар такий самый, то дальше сложно обсуждать.Тем более сейчас. когда объём накачки около 5 триллионов объявлен.Ты вообще не понимаешь происходящего?а у битка в противовес халвинг прошёл и инфляция с 3,6% снизилась до 1,8%.Ты просто думаешь, что реакция должна быть сразу и сейчас.Подожди время, как раз счас вынимают со слабых рук.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 205
З нами з: 30.11.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:16

  phantom_systems написав:
  Козак-характерник написав:
  Кучинелли написав:Людям нужно что то, в чём накапливать сбережения, и чтобы это было защищено.В этом смысл.Биток очень под это подходит.

Чому саме біток, а не інша фуйня? :)

Такскать патамушта остальная фуйня совсем фуйня :) Лайт = яйца те же, вид сбоку. Бутериум на ручном управлении и с диким премайном. Кеша и крейгокеша ничем себя не показали. Рипла и стеллар = одного поля ягоды, там и сгниют. Монера чем-то интересна, но за ней никто не стоит и потому ее под плинтус загоняют.


Что я хочу сказать...биток это не мой выбор, вообще то.Но я хочу сказать. что в мире нету достойных альтернатив.Т е это не мне лично нужно, это как бы всем нужно - актив сохранения.Биток современное техническое технологическое достижение что в духе времени.Ограниченная эмиссия. инфляция после халвинга лучше золота, децентрализация.Но вот тут есть конечно проблемы. т к гарантий на будущее никто не даст. поэтому институционалы пока не берут в портфель более 1% битка.Если б всё было идеально. давно и вопроса не было бы.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 205
З нами з: 30.11.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 20:22

  Кучинелли написав: как бы всем нужно - актив сохранения.. гарантий на будущее никто не даст.

:) улибнуло... :) В труні кишень немає.... З собою нічого не заберемо на той світ....Займаємося за великим рахунком фуйньою...а треба думати про вічне... :)
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28791
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1949 раз.
Подякували: 2118 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1915191619171918
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: холява і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5580, 5581, 5582
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
55813 189417752
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 20:24
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6977 1567222
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 чер, 2020 09:58
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48246
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.