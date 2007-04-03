Додано: Сер 03 чер, 2020 20:16

phantom_systems написав: Козак-характерник написав: Кучинелли написав: Людям нужно что то, в чём накапливать сбережения, и чтобы это было защищено.В этом смысл.Биток очень под это подходит. Людям нужно что то, в чём накапливать сбережения, и чтобы это было защищено.В этом смысл.Биток очень под это подходит.

Чому саме біток, а не інша фуйня? Чому саме біток, а не інша фуйня?

Такскать патамушта остальная фуйня совсем фуйня Лайт = яйца те же, вид сбоку. Бутериум на ручном управлении и с диким премайном. Кеша и крейгокеша ничем себя не показали. Рипла и стеллар = одного поля ягоды, там и сгниют. Монера чем-то интересна, но за ней никто не стоит и потому ее под плинтус загоняют. Такскать патамушта остальная фуйня совсем фуйняЛайт = яйца те же, вид сбоку. Бутериум на ручном управлении и с диким премайном. Кеша и крейгокеша ничем себя не показали. Рипла и стеллар = одного поля ягоды, там и сгниют. Монера чем-то интересна, но за ней никто не стоит и потому ее под плинтус загоняют.

Что я хочу сказать...биток это не мой выбор, вообще то.Но я хочу сказать. что в мире нету достойных альтернатив.Т е это не мне лично нужно, это как бы всем нужно - актив сохранения.Биток современное техническое технологическое достижение что в духе времени.Ограниченная эмиссия. инфляция после халвинга лучше золота, децентрализация.Но вот тут есть конечно проблемы. т к гарантий на будущее никто не даст. поэтому институционалы пока не берут в портфель более 1% битка.Если б всё было идеально. давно и вопроса не было бы.