Если к 3 трилямам монетарной базы по состоянию на начало года добавить 5, таки да, почти в 3 раза получается.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 03 чер, 2020 22:48
Если к 3 трилямам монетарной базы по состоянию на начало года добавить 5, таки да, почти в 3 раза получается.
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:16
Да, да, я читал на эту тему. Называются от 10% до 3 раз. И временной интервал называется разный.
Если это и случится, то в истории мировой экономики такое уже было и не раз. И пережили без бульбашек как бы.
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:18
В настоящее время один аналитик отмечает, что так называемое V-образное восстановление, наблюдаемое ценой Биткойна в середине марта, является серьезным признаком его краткосрочной тенденции.
Он объясняет, что сильные тренды строятся на прочных основах - фундаментом рынка являются фазы накопления.
В то время как предыдущему восходящему тренду Биткойна предшествовали массивные многомесячные модели накопления, этот процесс проявился невероятно резко.
Додано: Сер 03 чер, 2020 23:26
На самом деле, так называемые «умные деньги» более медвежьи, чем когда-либо. Главный американский стратег в Credit Suisse Джонатан Голуб говорит, что рынки в ближайшей перспективе опередили себя :
Очень и очень трудно оправдать такого рода рыночные уровни.
Дани Бургер из Bloomberg подытожил настроение многих инвесторов, наблюдающих за ростом рынка:
Это действительно может быть последним вздохом рынка, который пытается продолжать сплачиваться, действительно сплачиваясь вопреки ожиданиям, а порой и реальности того, что происходит на улице.
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