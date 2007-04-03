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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1916191719181919

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:48

  Vitaka написав:
  phantom_systems написав:Казак, ты в курсе, что когда феды закончат вбрасывать те ярды баксов в мировую экономику, по сути каждый бакс до вброса будет обесценен в 3 раза? Другие центробанки все поняли и от них не отстанут.

Прям в три раза? :D

Если к 3 трилямам монетарной базы по состоянию на начало года добавить 5, таки да, почти в 3 раза получается.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:16

  phantom_systems написав:
  Vitaka написав:
  phantom_systems написав:Казак, ты в курсе, что когда феды закончат вбрасывать те ярды баксов в мировую экономику, по сути каждый бакс до вброса будет обесценен в 3 раза? Другие центробанки все поняли и от них не отстанут.

Прям в три раза? :D

Если к 3 трилямам монетарной базы по состоянию на начало года добавить 5, таки да, почти в 3 раза получается.


Да, да, я читал на эту тему. Называются от 10% до 3 раз. И временной интервал называется разный.
Если это и случится, то в истории мировой экономики такое уже было и не раз. И пережили без бульбашек как бы.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:18

В настоящее время один аналитик отмечает, что так называемое V-образное восстановление, наблюдаемое ценой Биткойна в середине марта, является серьезным признаком его краткосрочной тенденции.


Он объясняет, что сильные тренды строятся на прочных основах - фундаментом рынка являются фазы накопления.

В то время как предыдущему восходящему тренду Биткойна предшествовали массивные многомесячные модели накопления, этот процесс проявился невероятно резко.

https://bitcoinist.com/heres-why-bitcoi ... hats-next/
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:26

На самом деле, так называемые «умные деньги» более медвежьи, чем когда-либо. Главный американский стратег в Credit Suisse Джонатан Голуб говорит, что рынки в ближайшей перспективе опередили себя :

Очень и очень трудно оправдать такого рода рыночные уровни.

Дани Бургер из Bloomberg подытожил настроение многих инвесторов, наблюдающих за ростом рынка:

Это действительно может быть последним вздохом рынка, который пытается продолжать сплачиваться, действительно сплачиваясь вопреки ожиданиям, а порой и реальности того, что происходит на улице.
Козак-характерник
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