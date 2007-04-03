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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1916191719181919

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 22:48

  Vitaka написав:
  phantom_systems написав:Казак, ты в курсе, что когда феды закончат вбрасывать те ярды баксов в мировую экономику, по сути каждый бакс до вброса будет обесценен в 3 раза? Другие центробанки все поняли и от них не отстанут.

Прям в три раза? :D

Если к 3 трилямам монетарной базы по состоянию на начало года добавить 5, таки да, почти в 3 раза получается.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:16

  phantom_systems написав:
  Vitaka написав:
  phantom_systems написав:Казак, ты в курсе, что когда феды закончат вбрасывать те ярды баксов в мировую экономику, по сути каждый бакс до вброса будет обесценен в 3 раза? Другие центробанки все поняли и от них не отстанут.

Прям в три раза? :D

Если к 3 трилямам монетарной базы по состоянию на начало года добавить 5, таки да, почти в 3 раза получается.


Да, да, я читал на эту тему. Называются от 10% до 3 раз. И временной интервал называется разный.
Если это и случится, то в истории мировой экономики такое уже было и не раз. И пережили без бульбашек как бы.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:18

В настоящее время один аналитик отмечает, что так называемое V-образное восстановление, наблюдаемое ценой Биткойна в середине марта, является серьезным признаком его краткосрочной тенденции.


Он объясняет, что сильные тренды строятся на прочных основах - фундаментом рынка являются фазы накопления.

В то время как предыдущему восходящему тренду Биткойна предшествовали массивные многомесячные модели накопления, этот процесс проявился невероятно резко.

https://bitcoinist.com/heres-why-bitcoi ... hats-next/
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 чер, 2020 23:26

На самом деле, так называемые «умные деньги» более медвежьи, чем когда-либо. Главный американский стратег в Credit Suisse Джонатан Голуб говорит, что рынки в ближайшей перспективе опередили себя :

Очень и очень трудно оправдать такого рода рыночные уровни.

Дани Бургер из Bloomberg подытожил настроение многих инвесторов, наблюдающих за ростом рынка:

Это действительно может быть последним вздохом рынка, который пытается продолжать сплачиваться, действительно сплачиваясь вопреки ожиданиям, а порой и реальности того, что происходит на улице.
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 15:12

Падаюча зірка

За последние три месяца Биткойн поднялся с минимумов, установленных в Черный четверг на 3800 долларов, до 10 400 долларов. Несмотря на рост более чем на 150%, лидирующая криптовалюта по рыночной капитализации продолжает бороться с сопротивлением выше $ 10 500.

После важного еженедельного и ежемесячного закрытия в воскресенье вечером - что, возможно, закрыло бычью - цена Биткойна поднялась до более чем 10000 долларов за ход свыше 600 долларов, на разыгрывание которого ушло менее часа.

Однако первая в мире криптовалюта не смогла снова удержаться выше 10 000 долларов, и цена упала до 9 300 долларов в результате пятиминутного внезапного сбоя .

Дневная ценовая свеча закрылась, чуть стесняясь медвежьей поглощающей свечи, давая быкам надежду на то, что ралли еще не закончилось.
Согласно Investopedia , закрытие доджи Shooting Star после повышения часто является признаком того, что ралли собирается развернуться.

Этот тип формирования японских свечей является медвежьим сигналом, поскольку он показывает, что, хотя сильный толчок от быков вызвал резкий рост цен, продавцы взяли контроль и отодвинули цену актива обратно туда, где открылась сессия.

Трейдерам рекомендуется подождать, чтобы увидеть, что происходит во время следующей торговой сессии, прежде чем открывать позицию.

Время от времени дожи Shooting Star могут давать ложный сигнал, а вместо этого является признаком того, что актив просто встретил сильное сопротивление, прежде чем продвижение продолжилось.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:46

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

А тизер чем-то обеспечен? Эмиссия контролируется?
Напишите, плиз, кратенько но понятно.
Востаннє редагувалось Vitaka в Чет 04 чер, 2020 17:50, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:46

  Vitaka написав:А тизер чем-то обеспечен? Эмиссия контролируется?

Забезпечений, під чесне слово друкаря... :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:49

нах там тих піндосярів кормити???

давайте забадяжим КХ-коїн і ділов?!

:mrgreen:

поділимо між собою уставний капітал і вйо
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 17:51

  greenozon написав:нах там тих піндосярів кормити???

давайте забадяжим КХ-коїн і ділов?!

:mrgreen:

поділимо між собою уставний капітал і вйо

Так деякі так і роблять....Але лохів поменшало...Або вже пораздягали всіх... :)
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