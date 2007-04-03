Додано: Чет 04 чер, 2020 15:12

За последние три месяца Биткойн поднялся с минимумов, установленных в Черный четверг на 3800 долларов, до 10 400 долларов. Несмотря на рост более чем на 150%, лидирующая криптовалюта по рыночной капитализации продолжает бороться с сопротивлением выше $ 10 500.



После важного еженедельного и ежемесячного закрытия в воскресенье вечером - что, возможно, закрыло бычью - цена Биткойна поднялась до более чем 10000 долларов за ход свыше 600 долларов, на разыгрывание которого ушло менее часа.



Однако первая в мире криптовалюта не смогла снова удержаться выше 10 000 долларов, и цена упала до 9 300 долларов в результате пятиминутного внезапного сбоя .



Дневная ценовая свеча закрылась, чуть стесняясь медвежьей поглощающей свечи, давая быкам надежду на то, что ралли еще не закончилось.

Согласно Investopedia , закрытие доджи Shooting Star после повышения часто является признаком того, что ралли собирается развернуться.



Этот тип формирования японских свечей является медвежьим сигналом, поскольку он показывает, что, хотя сильный толчок от быков вызвал резкий рост цен, продавцы взяли контроль и отодвинули цену актива обратно туда, где открылась сессия.



Трейдерам рекомендуется подождать, чтобы увидеть, что происходит во время следующей торговой сессии, прежде чем открывать позицию.



Время от времени дожи Shooting Star могут давать ложный сигнал, а вместо этого является признаком того, что актив просто встретил сильное сопротивление, прежде чем продвижение продолжилось.