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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1917191819191920

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:17

  Vitaka написав:Напишите, плиз, кратенько но понятно.

Криптовалюты , рынок криптовалют
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:41

  Zebra написав:
  Vitaka написав:А тизер чем-то обеспечен? Эмиссия контролируется?
Напишите, плиз, кратенько но понятно.

Я думаю обеспечен учитывая, что сейчас 10 млрд в мире уже не деньги, а сдача с капитализации фондовых рынков.

Согласен, конечно обеспечен.Иначе их бы за ж опу давно взяли.Они конечно мухлюют иногда, опуская обеспечение до процентов 70. но быстро или сжигают или капитализируют счета.А в общем смешно писать. что обеспечение под честное слово. особенно после всех судебных попыток их прижать.У Козака явно клин по крипте.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:42

  Zebra написав:
  Vitaka написав:А тизер чем-то обеспечен? Эмиссия контролируется?
Напишите, плиз, кратенько но понятно.

Я думаю обеспечен учитывая, что сейчас 10 млрд в мире уже не деньги, а сдача с капитализации фондовых рынков.


Т.е., если через пару-тройку месяцев тизера будет 12 млрд, то никого это не удивит и никто не проверит есть ли там обеспечение $12 млрд? И можно кинуть эти, вновьприбывшие 2 млрд в топку криптопаровоза, нарисуется правильная зелёная свеча, тут же отреагируют хомки, плюс сработают стопы шортистов. Правильно?
Т.е. условно выкупая битки на эти 2 млрд, получаем +3% (условно) курс ВТС. Ещё +2...4% дают хомки и +2...5% стопы шортистов. И уже на взлетевшем курсе можно продавать выкупленные за тизер сутками ранее биткоены , причем за доллары :mrgreen:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:43

  Vitaka написав:
  phantom_systems написав:Казак, ты в курсе, что когда феды закончат вбрасывать те ярды баксов в мировую экономику, по сути каждый бакс до вброса будет обесценен в 3 раза? Другие центробанки все поняли и от них не отстанут.

Прям в три раза? :D

Если к 3 трилямам монетарной базы по состоянию на начало года добавить 5, таки да, почти в 3 раза получается.[/quote]

Да, да, я читал на эту тему. Называются от 10% до 3 раз. И временной интервал называется разный.
Если это и случится, то в истории мировой экономики такое уже было и не раз. И пережили без бульбашек как бы.[/quote]

Однако. нет.тот же Адам Смит недавно писал. что в прошлый кризис 2008 напечатали тоже не мало. но инфляция составила всего несколько процентов.Точные цифры не помню.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:46

  Vitaka написав:Т.е., если через пару-тройку месяцев тизера будет 12 млрд, то никого это не удивит и никто не проверит есть ли там обеспечение $12 млрд? И можно кинуть эти, вновьприбывшие 2 млрд в топку криптопаровоза, нарисуется правильная зелёная свеча, тут же отреагируют хомки, плюс сработают стопы шортистов. Правильно?
Т.е. условно выкупая битки на эти 2 млрд, получаем +3% (условно) курс ВТС. Ещё +2...4% дают хомки и +2...5% стопы шортистов. И уже на взлетевшем курсе можно продавать выкупленные за тизер сутками ранее биткоены , причем за доллары :mrgreen:

Пірамідос. Жонглювати можна, як душі заманеться.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:48

Vitaka
неужели ты думаешь. что нет контроля никакого. это наивно
Коллеги, вот здесь многое. что недавно излагалось мною своими словами.И про тезер тоже.Я утверждал, что его даже мало при таком обороте крипты.
Чтобы было понятнее. поясню на пальцах.Берём Зебру - он держит на БФ полтинник тезера и иногда входит в сделки.Допустим. что есть ещё куча Зебр, кот делают тоже самое.Тогда они зажали массу тезера. что мешает обороту и торговле для остальной массы трейдеров.Как выйти из ситуации. конечно добавлять.Понятно. что это должен быть обеспеченный токен.Но неужели вы думаете. что нету кому и без вас наехать на Тезер и БФ, если они попытаются наколоть весь мир.
https://forklog.com/bloomberg-do-kontsa ... do-28-000/
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 18:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кучинелли, так Вы ж сами допустили, шо они мухлюют на скромные 30% :) Аб том и речь.
И на БФ можно торговать за доллары. У меня отродясь его не было, этого тизера.

Зебра, а аккаунт на БФ верифицированный?
Vitaka
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