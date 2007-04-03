Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:17
Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:41
Согласен, конечно обеспечен.Иначе их бы за ж опу давно взяли.Они конечно мухлюют иногда, опуская обеспечение до процентов 70. но быстро или сжигают или капитализируют счета.А в общем смешно писать. что обеспечение под честное слово. особенно после всех судебных попыток их прижать.У Козака явно клин по крипте.
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:42
Т.е., если через пару-тройку месяцев тизера будет 12 млрд, то никого это не удивит и никто не проверит есть ли там обеспечение $12 млрд? И можно кинуть эти, вновьприбывшие 2 млрд в топку криптопаровоза, нарисуется правильная зелёная свеча, тут же отреагируют хомки, плюс сработают стопы шортистов. Правильно?
Т.е. условно выкупая битки на эти 2 млрд, получаем +3% (условно) курс ВТС. Ещё +2...4% дают хомки и +2...5% стопы шортистов. И уже на взлетевшем курсе можно продавать выкупленные за тизер сутками ранее биткоены , причем за доллары
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:43
Если к 3 трилямам монетарной базы по состоянию на начало года добавить 5, таки да, почти в 3 раза получается.[/quote]
Да, да, я читал на эту тему. Называются от 10% до 3 раз. И временной интервал называется разный.
Если это и случится, то в истории мировой экономики такое уже было и не раз. И пережили без бульбашек как бы.[/quote]
Однако. нет.тот же Адам Смит недавно писал. что в прошлый кризис 2008 напечатали тоже не мало. но инфляция составила всего несколько процентов.Точные цифры не помню.
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:46
Пірамідос. Жонглювати можна, як душі заманеться.
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:48
Vitaka
неужели ты думаешь. что нет контроля никакого. это наивно
Коллеги, вот здесь многое. что недавно излагалось мною своими словами.И про тезер тоже.Я утверждал, что его даже мало при таком обороте крипты.
Чтобы было понятнее. поясню на пальцах.Берём Зебру - он держит на БФ полтинник тезера и иногда входит в сделки.Допустим. что есть ещё куча Зебр, кот делают тоже самое.Тогда они зажали массу тезера. что мешает обороту и торговле для остальной массы трейдеров.Как выйти из ситуации. конечно добавлять.Понятно. что это должен быть обеспеченный токен.Но неужели вы думаете. что нету кому и без вас наехать на Тезер и БФ, если они попытаются наколоть весь мир.
Додано: Чет 04 чер, 2020 18:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Кучинелли, так Вы ж сами допустили, шо они мухлюют на скромные 30% Аб том и речь.
И на БФ можно торговать за доллары. У меня отродясь его не было, этого тизера.
Зебра, а аккаунт на БФ верифицированный?
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:40
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:43
С тех пор как мир перешел на безналичку, то деньги стало легко контролировать и связывать. После 2008 года все напечатанное ФРС обратно забрал у банков в виде депосертификатов и платил им проценты. Тоесть деньги сделали свое дело и залегли на балансе.
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:50
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