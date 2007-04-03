Додано: Чет 04 чер, 2020 18:48

неужели ты думаешь. что нет контроля никакого. это наивноКоллеги, вот здесь многое. что недавно излагалось мною своими словами.И про тезер тоже.Я утверждал, что его даже мало при таком обороте крипты.Чтобы было понятнее. поясню на пальцах.Берём Зебру - он держит на БФ полтинник тезера и иногда входит в сделки.Допустим. что есть ещё куча Зебр, кот делают тоже самое.Тогда они зажали массу тезера. что мешает обороту и торговле для остальной массы трейдеров.Как выйти из ситуации. конечно добавлять.Понятно. что это должен быть обеспеченный токен.Но неужели вы думаете. что нету кому и без вас наехать на Тезер и БФ, если они попытаются наколоть весь мир.