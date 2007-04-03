Он для торгов там не нужен
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:53
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra, я понимаю, шо не нужен для тогов. Было бы удобно тизером выводить заработанное или перебрасывать часть финансов на кошель или другую площадку.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:08
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:25
Куме, там всё верно расписано.Но согласись. что они не таки дурни, чтоб в тюрьму попасть запросто.если и крутят афёры. то так чтоб комар носа не подточил.Да у них отработана цепочка...
Печать тезера - памп - слив за доллар - перевод доллара на счёт обеспечения - дамп.Т о получается, что в какой то момент тезер не обеспечен. но после слива крипты за бакс. они восстанавливают статус кво.только в этот краткий момент их можно поймать.Что по сути невозможно. т к подобные дела рассматриваются месяцами и годами. а оборот делается за считанные дни.
Витака. это и тебе про то. что мы говорили.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:31
Номинальная инфляция была небольшая, но не реальная. В США инфляцию измеряют через Consumer Price Index. Не очень точная методика, мягко говоря. Например, с 2007 по 2012 их монетарная база выросла с 0,8 до 2,6 трилямов. Номинальную инфляцию нарисовали каких-то 10%. Золото же выросло с 600 до 1600.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:38
Кучинелли Поки я не почав трейдити, в мене була зовсім інша уява про цей ринок. Коли вивчив справу ретельніше, то офігєв, до яких шахраїв попали мої гроші. Це не означає, що я виходжу з екосистеми, але ризики хеджую тепер по максимуму. А пересічним, хто не розуміється на цьому, сюди краще не лізти. Обдеруть, як липку.
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:46
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:54
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|