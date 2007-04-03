RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1918191919201921

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 19:53

  Vitaka написав:
  Zebra написав:
  Vitaka написав:Зебра, а аккаунт на БФ верифицированный?

Нет, с момента 4 года назад и до сих пор не регистрировал ничего, никогда не блокировали.

Значит завести тезер не получится. И скорее всего вывести тоже.

Он для торгов там не нужен
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8496
З нами з: 21.09.12
Подякував: 858 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra, я понимаю, шо не нужен для тогов. Было бы удобно тизером выводить заработанное или перебрасывать часть финансов на кошель или другую площадку.
Vitaka
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 15.10.14
Подякував: 96 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:08

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Зебра, а аккаунт на БФ верифицированный?

Нет, с момента 4 года назад и до сих пор не регистрировал ничего, никогда не блокировали.


Будь осторожен до 28 июля.В Украине должны после отложки принять закон о крипте, тогда все биржи потребуют КИК и АМЛ.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 30.11.17
Подякував: 59 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:25

  Козак-характерник написав:
  Vitaka написав:Напишите, плиз, кратенько но понятно.

Криптовалюты , рынок криптовалют


Куме, там всё верно расписано.Но согласись. что они не таки дурни, чтоб в тюрьму попасть запросто.если и крутят афёры. то так чтоб комар носа не подточил.Да у них отработана цепочка...
Печать тезера - памп - слив за доллар - перевод доллара на счёт обеспечения - дамп.Т о получается, что в какой то момент тезер не обеспечен. но после слива крипты за бакс. они восстанавливают статус кво.только в этот краткий момент их можно поймать.Что по сути невозможно. т к подобные дела рассматриваются месяцами и годами. а оборот делается за считанные дни.
Витака. это и тебе про то. что мы говорили.
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 210
З нами з: 30.11.17
Подякував: 59 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:31

  Кучинелли написав:Однако. нет.тот же Адам Смит недавно писал. что в прошлый кризис 2008 напечатали тоже не мало. но инфляция составила всего несколько процентов.Точные цифры не помню.

Номинальная инфляция была небольшая, но не реальная. В США инфляцию измеряют через Consumer Price Index. Не очень точная методика, мягко говоря. Например, с 2007 по 2012 их монетарная база выросла с 0,8 до 2,6 трилямов. Номинальную инфляцию нарисовали каких-то 10%. Золото же выросло с 600 до 1600.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1134
З нами з: 14.04.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:38

Кучинелли Поки я не почав трейдити, в мене була зовсім інша уява про цей ринок. Коли вивчив справу ретельніше, то офігєв, до яких шахраїв попали мої гроші. Це не означає, що я виходжу з екосистеми, але ризики хеджую тепер по максимуму. А пересічним, хто не розуміється на цьому, сюди краще не лізти. Обдеруть, як липку. :(
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28806
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1949 раз.
Подякували: 2120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:46

  Vitaka написав:Zebra, я понимаю, шо не нужен для тогов. Было бы удобно тизером выводить заработанное или перебрасывать часть финансов на кошель или другую площадку.

Я вывожу через арбитражный шорт.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8496
З нами з: 21.09.12
Подякував: 858 раз.
Подякували: 1343 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 20:54

  Vitaka написав:ZebraБыло бы удобно тизером выводить заработанное.

вы хотели сказать чудом уцелевшее?
kuzment
 
Повідомлень: 177
З нами з: 14.06.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1918191919201921
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical, тарасов і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5588, 5589, 5590
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
55890 189450140
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 20:40
sergey_sryvkin
Валютный рынок в мире 1 ... 696, 697, 698
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6979 1568022
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 чер, 2020 18:10
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 48249
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.