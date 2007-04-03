|
|
|
Криптовалюты , рынок криптовалют
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 19:53
Vitaka написав: Zebra написав: Vitaka написав:Зебра
, а аккаунт на БФ верифицированный?
Нет, с момента 4 года назад и до сих пор не регистрировал ничего, никогда не блокировали.
Значит завести тезер не получится. И скорее всего вывести тоже.
Он для торгов там не нужен
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8499
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 858 раз.
- Подякували: 1343 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:02
Zebra, я понимаю, шо не нужен для тогов. Было бы удобно тизером выводить заработанное или перебрасывать часть финансов на кошель или другую площадку.
-
Vitaka
-
-
- Повідомлень: 1783
- З нами з: 15.10.14
- Подякував: 96 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:08
Zebra написав: Vitaka написав:Зебра
, а аккаунт на БФ верифицированный?
Нет, с момента 4 года назад и до сих пор не регистрировал ничего, никогда не блокировали.
Будь осторожен до 28 июля.В Украине должны после отложки принять закон о крипте, тогда все биржи потребуют КИК и АМЛ.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:25
Куме, там всё верно расписано.Но согласись. что они не таки дурни, чтоб в тюрьму попасть запросто.если и крутят афёры. то так чтоб комар носа не подточил.Да у них отработана цепочка...
Печать тезера - памп - слив за доллар - перевод доллара на счёт обеспечения - дамп.Т о получается, что в какой то момент тезер не обеспечен. но после слива крипты за бакс. они восстанавливают статус кво.только в этот краткий момент их можно поймать.Что по сути невозможно. т к подобные дела рассматриваются месяцами и годами. а оборот делается за считанные дни.
Витака. это и тебе про то. что мы говорили.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:31
Кучинелли написав:
Однако. нет.тот же Адам Смит недавно писал. что в прошлый кризис 2008 напечатали тоже не мало. но инфляция составила всего несколько процентов.Точные цифры не помню.
Номинальная инфляция была небольшая, но не реальная. В США инфляцию измеряют через Consumer Price Index. Не очень точная методика, мягко говоря. Например, с 2007 по 2012 их монетарная база выросла с 0,8 до 2,6 трилямов. Номинальную инфляцию нарисовали каких-то 10%. Золото же выросло с 600 до 1600.
-
phantom_systems
-
-
- Повідомлень: 1134
- З нами з: 14.04.15
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 179 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:38
Кучинелли
Поки я не почав трейдити, в мене була зовсім інша уява про цей ринок. Коли вивчив справу ретельніше, то офігєв, до яких шахраїв попали мої гроші. Це не означає, що я виходжу з екосистеми, але ризики хеджую тепер по максимуму. А пересічним, хто не розуміється на цьому, сюди краще не лізти. Обдеруть, як липку.
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 28806
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1949 раз.
- Подякували: 2120 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:46
Vitaka написав:Zebra
, я понимаю, шо не нужен для тогов. Было бы удобно тизером выводить заработанное или перебрасывать часть финансов на кошель или другую площадку.
Я вывожу через арбитражный шорт.
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8499
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 858 раз.
- Подякували: 1343 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 20:54
Vitaka написав:Zebra
Было бы удобно тизером выводить заработанное.
вы хотели сказать чудом уцелевшее?
-
kuzment
-
-
- Повідомлень: 177
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:28
Кучинелли написав: Zebra написав: Vitaka написав:Зебра
, а аккаунт на БФ верифицированный?
Нет, с момента 4 года назад и до сих пор не регистрировал ничего, никогда не блокировали.
Будь осторожен до 28 июля.В Украине должны после отложки принять закон о крипте, тогда все биржи потребуют КИК и АМЛ.
Каким боком бифтинекс к украинским законам?
-
Zebra
-
-
- Повідомлень: 8499
- З нами з: 21.09.12
- Подякував: 858 раз.
- Подякували: 1343 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 04 чер, 2020 21:37
Zebra написав:
Каким боком бифтинекс к украинским законам?
в общем таким же как и многое другое.Биржа это не пиратское казино,несмотря на все манипуляции.Украина может затребовать от всех площадок инфу.Посмотрим как оно будет в жизни. пока никто не знает.
-
Кучинелли
-
-
- Повідомлень: 211
- З нами з: 30.11.17
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 47 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|55894
|189452673
|
Чет 04 чер, 2020 22:24
Zebra
|
|6979
|1568080
|
Чет 04 чер, 2020 18:10
ЛОБ
|
|38
|48249
|
|