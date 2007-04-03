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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1920192119221923>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:01

Zebra

https://forklog.com/mnenie-risk-blokiro ... nom-rynke/
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:03

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:06

  Кучинелли написав:Zebra

https://forklog.com/mnenie-risk-blokiro ... nom-rynke/

Ну это для тех кто заводит. Я с 2018 года на битфинекс ни копейки не занес, так что риски только "по-беспределу".
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:20

  Козак-характерник написав:Зображення

Судя по всему писал бяларус :)
Буквально пару дней назад наблюдал за ботярой на БФ.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:29

Vitaka Ну так воно і є. Вбивають інтерес до ринку взагалі такими пограбунками. Стрижуть лонгустів і шортунів. Навіть тих, хто має не екстремальне плече. Тупо тирять мєлочь з кишень. Реальних живих грошей з гулькін хвост. А розганяти ринок друкуванням тезеру, цирк на дроті. Грохнеться все так швидко, як і росло. Взагалі не було стадії накопичування. Три місяці росту майже без відкатів. Чисте шахрайство.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:33

  Козак-характерник написав:Vitaka Ну так воно і є. Вбивають інтерес до ринку взагалі такими пограбунками. Стрижуть лонгустів і шортунів. Навіть тих, хто має не екстремальне плече. Тупо тирять мєлочь з кишень. Реальних живих грошей з гулькін хвост. А розганяти ринок друкуванням тезеру, цирк на дроті. Грохнеться все так швидко, як і росло. Взагалі не було стадії накопичування. Три місяці росту майже без відкатів. Чисте шахрайство.

Ти заніс грошей щоб не ліквідувало, а кажеш їх немає.

На куні за вивід через куна коди ще й доплачують до 2%. Реальними грошима.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:35

  Козак-характерник написав:Vitaka Ну так воно і є. Вбивають інтерес до ринку взагалі такими пограбунками. Стрижуть лонгустів і шортунів. Навіть тих, хто має не екстремальне плече. Тупо тирять мєлочь з кишень. Реальних живих грошей з гулькін хвост. А розганяти ринок друкуванням тезеру, цирк на дроті. Грохнеться все так швидко, як і росло. Взагалі не було стадії накопичування. Три місяці росту майже без відкатів. Чисте шахрайство.


Ниправда! Одна фиксация прибыли имеется: с 10 до 8+.
Vitaka
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:40

Про які нові живі гроші може йти мова? В березні зістригли всю шерсть однією соплею червоною. Тепер майже без відкатів 3 місяці премо вгору...Знов зістригли. І це не на овнокоїнах, а на топах, з норм капою. Гроші якісь і заходять, але це сльози. Після таких фортєлей, коли відверто грабують, розраховувати лише на зальотного лОха. Ніяких реальних торгів немає. Ось зараз що роблять? Затискають ціну в певний мінімальний діапазон і вичікують, щоб показали гроші, неважливо шорт чи лонг і пограбувати знов. Навіть торгувати нормально не дають. Були б реальні гроші, то не робили б цей цирк на дроті на пустому ринку, малюючи псевдотуземун. Чисто бандюки і шахраї.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:49

  Козак-характерник написав:Про які нові живі гроші може йти мова? В березні зістригли всю шерсть однією соплею червоною. Тепер майже без відкатів 3 місяці премо вгору...Знов зістригли. І це не на овнокоїнах, а на топах, з норм капою. Гроші якісь і заходять, але це сльози. Після таких фортєлей, коли відверто грабують, розраховувати лише на зальотного лОха. Ніяких реальних тогів немає. Ось зараз що роблять? Затискають ціну в певний мінімальний діапазон і вичікують, щоб показали гроші, неважливо шорт чи лонг і пограбувати знов. Навіть торгувати нормально не дають. Були б реальні гроші, то не робили б цей цирк на дроті на пустому ринку, малюючи псевдотуземун. Чисто бандюки і шахраї.

Ти прийшов на цей ринок, щоб получати "на морозиво". Так само мєлкий гопнік.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:51

Мова не про мене. Я взагалі розмірковую, що тема тухне...Причина - непомірна жадоба маніпулей. Живуть одним днем. Раніше, хоч якась імітація торгів була. Значить діла фуйові взагалі в галузі, що навіть мєлочь тиріть почали, друкуючи тезера промисловими масштабами.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Чет 04 чер, 2020 23:54, всього редагувалось 2 разів.
Козак-характерник
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