Это определенной криптой что ли(исключая Тизер) или как?? Позвольте поинтересоваться Zebra данным вопросом?? Спасибо.
Битфиннекс смотрю несколько месяцев как снял бывшее раньше минимальное ограничение в 10К на баллансе.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:53
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:53
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:55
Знов фантазії і перехід на особистості. Бог з вами! Фантазуйте! Смачного! Я кажу, що бачу. Вже днів 5 навіть на морозиво не беру. Ринок взагалі непередбачуваний. Вичікую.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Под чей юрисдикцией БФ, кто знает?
Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:02
Есть у вас $1000 на депозите. Вы хотите вывести 100 долларов, но не потерять на курсовых колебаниях. Покупаете рипл на эту сумму и тут же открываете по нему шорт. Выводите рипл, обмениваете на гривну, и одновременно закрываете шорт. Может так получиться, что рипл упадет за это время на 10%, тогда вывести сможете 90 долларов, но за счет шорта на исходном депозите у вас останется 910 долларов.
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