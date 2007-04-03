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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 19211922192319241925>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:53

  Zebra написав:Я вывожу через арбитражный шорт.


Это определенной криптой что ли(исключая Тизер) или как?? Позвольте поинтересоваться Zebra данным вопросом?? Спасибо.
Битфиннекс смотрю несколько месяцев как снял бывшее раньше минимальное ограничение в 10К на баллансе.
osafly
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:53

  Козак-характерник написав:Мова не про мене. Я взагалі розмірковую, що тема тухне...

Нічого вона не тухне. Тухне твій депозит, бо торгуєш з плечем, торгуєш у шорт.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 04 чер, 2020 23:55

Знов фантазії і перехід на особистості. :) Бог з вами! Фантазуйте! Смачного! Я кажу, що бачу. Вже днів 5 навіть на морозиво не беру. Ринок взагалі непередбачуваний. Вичікую.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Под чей юрисдикцией БФ, кто знает?
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:02

  osafly написав:
  Zebra написав:Я вывожу через арбитражный шорт.


Это определенной криптой что ли(исключая Тизер) или как?? Позвольте поинтересоваться Zebra данным вопросом?? Спасибо.
Битфиннекс смотрю несколько месяцев как снял бывшее раньше минимальное ограничение в 10К на баллансе.

Есть у вас $1000 на депозите. Вы хотите вывести 100 долларов, но не потерять на курсовых колебаниях. Покупаете рипл на эту сумму и тут же открываете по нему шорт. Выводите рипл, обмениваете на гривну, и одновременно закрываете шорт. Может так получиться, что рипл упадет за это время на 10%, тогда вывести сможете 90 долларов, но за счет шорта на исходном депозите у вас останется 910 долларов.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra, а если хотите всё вывести или 80%, например. Как тогда?
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:06

  Vitaka написав:Zebra, а если хотите всё вывести или 80%, например. Как тогда?

Разбить на части вывод.
50%
потом 25%
потом 12.5%
и т.д.

хвостик можно уже выводить без шорта как есть
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:08

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Zebra, а если хотите всё вывести или 80%, например. Как тогда?

Разбить на части вывод.
50%
потом 25%
потом 12.5%
и т.д.

хвостик можно уже выводить без шорта как есть


Зачьот! Я как-то протупил :oops:
Так где регистрация у БФ?
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:10

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

https://www.bitfinex.com/?refcode=xqxq8Gen6

по моей рефке)))
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:14

  Zebra написав:https://www.bitfinex.com/?refcode=xqxq8Gen6

по моей рефке)))


:) Вы не поняли... Под юрисдикцией какой страны?
Vitaka
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