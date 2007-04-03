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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 04 чер, 2020 23:53
Zebra написав:
Я вывожу через арбитражный шорт.
Это определенной криптой что ли(исключая Тизер) или как?? Позвольте поинтересоваться Zebra данным вопросом?? Спасибо.
Битфиннекс смотрю несколько месяцев как снял бывшее раньше минимальное ограничение в 10К на баллансе.
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osafly
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Додано: Чет 04 чер, 2020 23:53
Козак-характерник написав:
Мова не про мене. Я взагалі розмірковую, що тема тухне...
Нічого вона не тухне. Тухне твій депозит, бо торгуєш з плечем, торгуєш у шорт.
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Zebra
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Додано: Чет 04 чер, 2020 23:55
Знов фантазії і перехід на особистості.
Бог з вами! Фантазуйте! Смачного! Я кажу, що бачу. Вже днів 5 навіть на морозиво не беру. Ринок взагалі непередбачуваний. Вичікую.
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Козак-характерник
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:01
Под чей юрисдикцией БФ, кто знает?
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Vitaka
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:02
osafly написав: Zebra написав:
Я вывожу через арбитражный шорт.
Это определенной криптой что ли(исключая Тизер) или как?? Позвольте поинтересоваться Zebra данным вопросом?? Спасибо.
Битфиннекс смотрю несколько месяцев как снял бывшее раньше минимальное ограничение в 10К на баллансе.
Есть у вас $1000 на депозите. Вы хотите вывести 100 долларов, но не потерять на курсовых колебаниях. Покупаете рипл на эту сумму и тут же открываете по нему шорт. Выводите рипл, обмениваете на гривну, и одновременно закрываете шорт. Может так получиться, что рипл упадет за это время на 10%, тогда вывести сможете 90 долларов, но за счет шорта на исходном депозите у вас останется 910 долларов.
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Zebra
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:05
Zebra, а если хотите всё вывести или 80%, например. Как тогда?
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Vitaka
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:06
Vitaka написав:Zebra
, а если хотите всё вывести или 80%, например. Как тогда?
Разбить на части вывод.
50%
потом 25%
потом 12.5%
и т.д.
хвостик можно уже выводить без шорта как есть
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Zebra
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:08
Zebra написав: Vitaka написав:Zebra
, а если хотите всё вывести или 80%, например. Как тогда?
Разбить на части вывод.
50%
потом 25%
потом 12.5%
и т.д.
хвостик можно уже выводить без шорта как есть
Зачьот! Я как-то протупил
Так где регистрация у БФ?
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Vitaka
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:10
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Zebra
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:14
Zebra написав:
https://www.bitfinex.com/?refcode=xqxq8Gen6
по моей рефке)))
Вы не поняли... Под юрисдикцией какой страны?
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Vitaka
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