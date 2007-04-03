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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1922192319241925

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:55

  Vitaka написав:Тогда я очень сомневаюсь, чта БФ сольёт всю базу украинских юзеров, лишь потому, что в Украине примут закон о крипте.
Второе... Я не юрист, но предполагаю, что между государствами должен быть договор об обмене налоговой информацией.
Третье... Скорее всего, выдадут данные по конкретной личности, если поступит запрос от украинских скуратовых и гонконгские скуратовы сочтут изложенные требования вескими и существенными.
Это для Кучинели.


Если нет регионального офиса (т.е. нечего терять), то никто нашим силовикам ничего не предоставит. Репутация дороже лояльности властей какой-то кукурузной папуасии (без обид и претензий - речь о восприятии Украины и большинства других стран международными интернет-компаниями).

А вот у Банана, если не ошибаюсь, украинский офис есть. Значит на них есть чем надавить
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Второе... Я не юрист, но предполагаю, что между государствами должен быть договор об обмене налоговой информацией.
Третье... Скорее всего, выдадут данные по конкретной личности, если поступит запрос от украинских скуратовых и гонконгские скуратовы сочтут изложенные требования вескими и существенными.


автоматичний обмін даними в кінці 2020

https://www.oecd.org/countries/ukraine/
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Даааа уж... :lol: :lol:
https://forklog.com/avtor-bitkoin-i-che ... t-bitkoin/
Vitaka
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