Vitaka написав:Тогда я очень сомневаюсь, чта БФ сольёт всю базу украинских юзеров, лишь потому, что в Украине примут закон о крипте. Второе... Я не юрист, но предполагаю, что между государствами должен быть договор об обмене налоговой информацией. Третье... Скорее всего, выдадут данные по конкретной личности, если поступит запрос от украинских скуратовых и гонконгские скуратовы сочтут изложенные требования вескими и существенными. Это для Кучинели.
Если нет регионального офиса (т.е. нечего терять), то никто нашим силовикам ничего не предоставит. Репутация дороже лояльности властей какой-то кукурузной папуасии (без обид и претензий - речь о восприятии Украины и большинства других стран международными интернет-компаниями).
А вот у Банана, если не ошибаюсь, украинский офис есть. Значит на них есть чем надавить
Vitaka написав:Второе... Я не юрист, но предполагаю, что между государствами должен быть договор об обмене налоговой информацией. Третье... Скорее всего, выдадут данные по конкретной личности, если поступит запрос от украинских скуратовых и гонконгские скуратовы сочтут изложенные требования вескими и существенными.