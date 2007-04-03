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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1923192419251926>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 00:55

  Vitaka написав:Тогда я очень сомневаюсь, чта БФ сольёт всю базу украинских юзеров, лишь потому, что в Украине примут закон о крипте.
Второе... Я не юрист, но предполагаю, что между государствами должен быть договор об обмене налоговой информацией.
Третье... Скорее всего, выдадут данные по конкретной личности, если поступит запрос от украинских скуратовых и гонконгские скуратовы сочтут изложенные требования вескими и существенными.
Это для Кучинели.


Если нет регионального офиса (т.е. нечего терять), то никто нашим силовикам ничего не предоставит. Репутация дороже лояльности властей какой-то кукурузной папуасии (без обид и претензий - речь о восприятии Украины и большинства других стран международными интернет-компаниями).

А вот у Банана, если не ошибаюсь, украинский офис есть. Значит на них есть чем надавить
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 09:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:Второе... Я не юрист, но предполагаю, что между государствами должен быть договор об обмене налоговой информацией.
Третье... Скорее всего, выдадут данные по конкретной личности, если поступит запрос от украинских скуратовых и гонконгские скуратовы сочтут изложенные требования вескими и существенными.


автоматичний обмін даними в кінці 2020

https://www.oecd.org/countries/ukraine/
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:40

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Даааа уж... :lol: :lol:
https://forklog.com/avtor-bitkoin-i-che ... t-bitkoin/
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 13:58

  Vitaka написав:Даааа уж... :lol: :lol:
https://forklog.com/avtor-bitkoin-i-che ... t-bitkoin/

Откуда у негров и безработных деньги на биткоин... они там живут на пособия и кредиты. Наличные если и есть на руках, то 20 фальшивых баксов на сигареты :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:16

  Zebra написав:
  Vitaka написав:Даааа уж... :lol: :lol:
https://forklog.com/avtor-bitkoin-i-che ... t-bitkoin/

Откуда у негров и безработных деньги на биткоин... они там живут на пособия и кредиты. Наличные если и есть на руках, то 20 фальшивых баксов на сигареты :lol:

Зря ККК прикрыли.
Vitaka
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:48

  Zebra написав:
  osafly написав:
  Zebra написав:Я вывожу через арбитражный шорт.


Это определенной криптой что ли(исключая Тизер) или как?? Позвольте поинтересоваться Zebra данным вопросом?? Спасибо.
Битфиннекс смотрю несколько месяцев как снял бывшее раньше минимальное ограничение в 10К на баллансе.

Есть у вас $1000 на депозите. Вы хотите вывести 100 долларов, но не потерять на курсовых колебаниях. Покупаете рипл на эту сумму и тут же открываете по нему шорт. Выводите рипл, обмениваете на гривну, и одновременно закрываете шорт. Может так получиться, что рипл упадет за это время на 10%, тогда вывести сможете 90 долларов, но за счет шорта на исходном депозите у вас останется 910 долларов.


Зебра,спасибо за подробные пояснения.Понял.Не понял только одного,с Битфайнекса нельзя что ли Тизер выводить на другие биржи без верифицированного аккаунта?? Фантик что,приравнивается там к фиату что ли?? раз нужно крутить этот арбитражный шорт и торговать парами к биткоину,а не напрямую через тизер,что как по мне-гораздо удобнее и яснее.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 14:59

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Опять таки,никак не пойму кипишь здесь по поводу закона о крипте..Юрисдикция бирж...и т.д и т.п.Какое отношение это имеет к Украине-зарубежные площадки..Я что,не могу иметь крипту на зарубежных площадках??Какой обмен данными??Наши укрбиржи,еще могут нагнуть..при Выводе в фиат на карту банка-с соответствующими вытекающими...Но если у кого то,где то,чего то там лежит,сегодня,а завтра уже нет...Какое налогообложение,какие данные??Пацаны,Вы чего такие перепуганные??В "питарашке" вон вообще закон драконовский по крипте приняли и что....а ничего..Них...не изменилось...пока.Все уйдет в частный и наличный обмен в обменники..на вывод.Все это дурная попытка загнать в стойло то,чего загнать по сути нельзя..Крипту невозможно обложить чем то,или что то с нее взять,пока это крипта.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 15:19

  osafly написав:Зебра,спасибо за подробные пояснения.Понял.Не понял только одного,с Битфайнекса нельзя что ли Тизер выводить на другие биржи без верифицированного аккаунта?? Фантик что,приравнивается там к фиату что ли?? раз нужно крутить этот арбитражный шорт и торговать парами к биткоину,а не напрямую через тизер,что как по мне-гораздо удобнее и яснее.

На самой бирже можно торговать, что к нативному доллару, что к тезеру, но ввод-вывод только для верифицированных.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 21:54

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

EOS/BTC наконец-то ожил
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:35

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Да на сколько он там ожил?! На десяток центов..Сам держу в лонге.Раньше была нормальная монета,сейчас на рипл стала похожа..Это рост битка-ему как мертвому припарка.
osafly
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