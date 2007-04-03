Vitaka написав:Тогда я очень сомневаюсь, чта БФ сольёт всю базу украинских юзеров, лишь потому, что в Украине примут закон о крипте. Второе... Я не юрист, но предполагаю, что между государствами должен быть договор об обмене налоговой информацией. Третье... Скорее всего, выдадут данные по конкретной личности, если поступит запрос от украинских скуратовых и гонконгские скуратовы сочтут изложенные требования вескими и существенными. Это для Кучинели.
Если нет регионального офиса (т.е. нечего терять), то никто нашим силовикам ничего не предоставит. Репутация дороже лояльности властей какой-то кукурузной папуасии (без обид и претензий - речь о восприятии Украины и большинства других стран международными интернет-компаниями).
А вот у Банана, если не ошибаюсь, украинский офис есть. Значит на них есть чем надавить
Vitaka написав:Второе... Я не юрист, но предполагаю, что между государствами должен быть договор об обмене налоговой информацией. Третье... Скорее всего, выдадут данные по конкретной личности, если поступит запрос от украинских скуратовых и гонконгские скуратовы сочтут изложенные требования вескими и существенными.
Это определенной криптой что ли(исключая Тизер) или как?? Позвольте поинтересоваться Zebra данным вопросом?? Спасибо. Битфиннекс смотрю несколько месяцев как снял бывшее раньше минимальное ограничение в 10К на баллансе.
Есть у вас $1000 на депозите. Вы хотите вывести 100 долларов, но не потерять на курсовых колебаниях. Покупаете рипл на эту сумму и тут же открываете по нему шорт. Выводите рипл, обмениваете на гривну, и одновременно закрываете шорт. Может так получиться, что рипл упадет за это время на 10%, тогда вывести сможете 90 долларов, но за счет шорта на исходном депозите у вас останется 910 долларов.
Зебра,спасибо за подробные пояснения.Понял.Не понял только одного,с Битфайнекса нельзя что ли Тизер выводить на другие биржи без верифицированного аккаунта?? Фантик что,приравнивается там к фиату что ли?? раз нужно крутить этот арбитражный шорт и торговать парами к биткоину,а не напрямую через тизер,что как по мне-гораздо удобнее и яснее.
Опять таки,никак не пойму кипишь здесь по поводу закона о крипте..Юрисдикция бирж...и т.д и т.п.Какое отношение это имеет к Украине-зарубежные площадки..Я что,не могу иметь крипту на зарубежных площадках??Какой обмен данными??Наши укрбиржи,еще могут нагнуть..при Выводе в фиат на карту банка-с соответствующими вытекающими...Но если у кого то,где то,чего то там лежит,сегодня,а завтра уже нет...Какое налогообложение,какие данные??Пацаны,Вы чего такие перепуганные??В "питарашке" вон вообще закон драконовский по крипте приняли и что....а ничего..Них...не изменилось...пока.Все уйдет в частный и наличный обмен в обменники..на вывод.Все это дурная попытка загнать в стойло то,чего загнать по сути нельзя..Крипту невозможно обложить чем то,или что то с нее взять,пока это крипта.
osafly написав:Зебра,спасибо за подробные пояснения.Понял.Не понял только одного,с Битфайнекса нельзя что ли Тизер выводить на другие биржи без верифицированного аккаунта?? Фантик что,приравнивается там к фиату что ли?? раз нужно крутить этот арбитражный шорт и торговать парами к биткоину,а не напрямую через тизер,что как по мне-гораздо удобнее и яснее.
На самой бирже можно торговать, что к нативному доллару, что к тезеру, но ввод-вывод только для верифицированных.