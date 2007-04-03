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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:47
osafly написав:
Да на сколько он там ожил?! На десяток центов..Сам держу в лонге.Раньше была нормальная монета,сейчас на рипл стала похожа..Это рост битка-ему как мертвому припарка.
За сегодня +6% на моменте к битку.
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