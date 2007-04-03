Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:47
osafly написав:
Да на сколько он там ожил?! На десяток центов..Сам держу в лонге.Раньше была нормальная монета,сейчас на рипл стала похожа..Это рост битка-ему как мертвому припарка.
За сегодня +6% на моменте к битку.
Zebra
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:18
Это ни о чем...Он в интервале 2.6-2.9$ еще с конца апреля-нач.мая болтается-1.5 месяца.Задолбал уже.
osafly
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Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:23
Кстати,объем торгов по битку-прилично упал за последние два дня...Покупать-некому..Что то должно произойти.На таких объемах-рынок долго не продержится на текущих уровнях.Еще неделю-другую киты "побыкуют" и придется идти на коррекцию... и плавно до низу в целом..А осень,принесет хорошую дискотеку и увлекательный блокбастер в стиле horror movie
osafly
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Додано: Суб 06 чер, 2020 00:09
osafly написав:
Да на сколько он там ожил?! На десяток центов..Сам держу в лонге.Раньше была нормальная монета,сейчас на рипл стала похожа..Это рост битка-ему как мертвому припарка.
Шорчу це лайно. Торгую спот/фючі з хеджуванням. Тепер тока так.
Козак-характерник
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Додано: Суб 06 чер, 2020 01:48
Козак-характерник написав: osafly написав:
Да на сколько он там ожил?! На десяток центов..Сам держу в лонге.Раньше была нормальная монета,сейчас на рипл стала похожа..Это рост битка-ему как мертвому припарка.
Шорчу це лайно. Торгую спот/фючі з хеджуванням. Тепер тока так.
КХ
, шо тут можно шортить?
Востаннє редагувалось
Vitaka
в Суб 06 чер, 2020 02:01, всього редагувалось 1 раз.
Vitaka
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Додано: Суб 06 чер, 2020 01:59
Беру на споті. Хеджую на фючах. Ловлю 1% на морозиво.
Щоб без особливого ризику.
Козак-характерник
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