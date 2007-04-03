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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1923192419251926

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 22:47

  osafly написав:Да на сколько он там ожил?! На десяток центов..Сам держу в лонге.Раньше была нормальная монета,сейчас на рипл стала похожа..Это рост битка-ему как мертвому припарка.

За сегодня +6% на моменте к битку.
Zebra
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Это ни о чем...Он в интервале 2.6-2.9$ еще с конца апреля-нач.мая болтается-1.5 месяца.Задолбал уже.
osafly
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Повідомлення Додано: П'ят 05 чер, 2020 23:23

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Кстати,объем торгов по битку-прилично упал за последние два дня...Покупать-некому..Что то должно произойти.На таких объемах-рынок долго не продержится на текущих уровнях.Еще неделю-другую киты "побыкуют" и придется идти на коррекцию... и плавно до низу в целом..А осень,принесет хорошую дискотеку и увлекательный блокбастер в стиле horror movie
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 00:09

  osafly написав:Да на сколько он там ожил?! На десяток центов..Сам держу в лонге.Раньше была нормальная монета,сейчас на рипл стала похожа..Это рост битка-ему как мертвому припарка.

Шорчу це лайно. Торгую спот/фючі з хеджуванням. Тепер тока так. :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 01:48

  Козак-характерник написав:
  osafly написав:Да на сколько он там ожил?! На десяток центов..Сам держу в лонге.Раньше была нормальная монета,сейчас на рипл стала похожа..Это рост битка-ему как мертвому припарка.

Шорчу це лайно. Торгую спот/фючі з хеджуванням. Тепер тока так. :)


КХ, шо тут можно шортить?
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Востаннє редагувалось Vitaka в Суб 06 чер, 2020 02:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 01:59

Беру на споті. Хеджую на фючах. Ловлю 1% на морозиво. :) Щоб без особливого ризику.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хочу пампа Waves...Последний был-более двух лет назад.По всем срокам-давно уже пора,хотя бы на 2$ прыгнуть..Примите заказ...пожалуйста :lol:
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 14:36

Захеджував еос. Маніпулька в ступорі, не знає куди податися. Пригальмував я туземун еоса. Зьобра, співчуваю! :)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 20:51

  Козак-характерник написав:Захеджував еос. Маніпулька в ступорі, не знає куди податися. Пригальмував я туземун еоса. Зьобра, співчуваю! :)

У меня позиция EOS к битку, а не к доллару.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 21:24

Закрив шорт еоса. Видихайте! :)
Козак-характерник
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