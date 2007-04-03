Додано: Нед 07 чер, 2020 00:18

Я зараз в туземуни не граюся. Беру монету на споті і хеджую на фючах. Беру 1% і закриваю позицію. Набридло в мінусах просадки пересиджувати. Як тільки маніпуль бачить, що вгатив нормальну суму, починає грати проти твоєї ставки. І дійсно, не заспокоїться, допоки не ліквідує. Якщо б не долив маржи, вже б ліквіднуло не раз. Тому нах! Якщо і відкриваю якусь позиція на нормальну суму, то з хеджем. І нехай маніпулька визначається до кого він: до розумних чи до красивих!1% на морозиво - і нах з пляжу! Перезайду потім по ситуації. Всіляки графіки, прогнози, новини - туфта. Чисто йде полювання за депозитами. І маніпуль качає ваги в той бік, де більшість, щоб обідрати як липку. А так як ми не маємо повноцінної статистики, а лише маніпулятивну, то це просто гра в казино, де шанс виграти майже нульовий. Тому тільки хедж. Інакше то все казино. Чи не торгувти взагалі інтрадей, а бути інвесторм: заходити на мінімумах і чекати часу, щоб злити все. Це дійсно, справжні шахраї і бандюки. Ніякі то не біржі, а гибрид казино і фінансової піраміди. Нікому, хто не розуміється на всіх нюансах, не раджу заносити гроші на криптобіржі. Спочатку вивчить всі нюанси, а лише потім займайтеся тим, щоб трошки обідрати це казино грьобане.Ринок пустий. Живих грошей немає. Тезера друкують промисловими масштабами, криптолайна лити теж повно. Качати могуть, як їм заманеться. І доберуться до будь яких грошей, неважливо лонг чи шорт. Навіть біток з його капою, качають як хочуть, а про овнокоїни взагалі мовчу. Останній приклад - кардано, знов посадили шортунів на кукан, хоча монетка з топ. Це шахрайство в чистому вигляді.