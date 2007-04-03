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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1924192519261927

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5 5 156
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
12%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
54
Всього голосів : 156
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2020 23:25

  Козак-характерник написав:Закрив шорт еоса. Видихайте! :)


Зря... Тогда бы точно был пампище :D
Vitaka
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 00:18

Я зараз в туземуни не граюся. Беру монету на споті і хеджую на фючах. Беру 1% і закриваю позицію. Набридло в мінусах просадки пересиджувати. Як тільки маніпуль бачить, що вгатив нормальну суму, починає грати проти твоєї ставки. І дійсно, не заспокоїться, допоки не ліквідує. Якщо б не долив маржи, вже б ліквіднуло не раз. Тому нах! Якщо і відкриваю якусь позиція на нормальну суму, то з хеджем. І нехай маніпулька визначається до кого він: до розумних чи до красивих! :) 1% на морозиво - і нах з пляжу! Перезайду потім по ситуації. Всіляки графіки, прогнози, новини - туфта. Чисто йде полювання за депозитами. І маніпуль качає ваги в той бік, де більшість, щоб обідрати як липку. А так як ми не маємо повноцінної статистики, а лише маніпулятивну, то це просто гра в казино, де шанс виграти майже нульовий. Тому тільки хедж. Інакше то все казино. Чи не торгувти взагалі інтрадей, а бути інвесторм: заходити на мінімумах і чекати часу, щоб злити все. Це дійсно, справжні шахраї і бандюки. Ніякі то не біржі, а гибрид казино і фінансової піраміди. Нікому, хто не розуміється на всіх нюансах, не раджу заносити гроші на криптобіржі. Спочатку вивчить всі нюанси, а лише потім займайтеся тим, щоб трошки обідрати це казино грьобане. :) Ринок пустий. Живих грошей немає. Тезера друкують промисловими масштабами, криптолайна лити теж повно. Качати могуть, як їм заманеться. І доберуться до будь яких живих грошей, неважливо лонг чи шорт. Навіть біток з його капою, качають як хочуть, а про овнокоїни взагалі мовчу. Останній приклад - кардано, знов посадили шортунів на кукан, хоча монетка з топ. І ніхто не очікував такого зростання за такий короткий проміжок часу. Це шахрайство в чистому вигляді.

Я раніше думав, що монети з великою капою - хоч якийсь порятунок від скажених коливаннь, а тепер розумію, що з таким безконтрольним друкуванням тезера і це не порятунок. Бєспрєдєльщики діють по бєспрєделу. Качають біток, як овнокоїн звичайний. А він і є по факту, такий самий овнокоїн, як і інші...І взагалі все це фуйня, торгівля повітрям. А точніше просто шахрайська схема по отжиму бабла у лОхів. Всі ці розмови про цифрове золото, децентрацізацію, обмежену емісію - казки для лОхів. Нікому це криптолайно в реальності не потрібно. І вангую, що скоро ця тема прикриється взагалі, як чергова піраміда, бо просто вже немає лОхів, щоб заносили нові гроші. Тому бандюки і пішли на такий бєспрєдєл, що зараз спостерігаємо. Це все наслідок одного факту - пустота на ринку, відсутність живих грошей, відсутність інтересу до цієї теми. І далі все буде лише тухнути.

Я є повним песимістом тепер з перспектив цієї теми. Майбутнього тут немає. Дожовуємо останні крохи, а там головне своєчасно звалити з бабками. А краще одразу фіксувати прибуток і поступово виводити, бо будь яка помойка, може схлопнутися хоч завтра. І тоді можна втратити все.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 07 чер, 2020 08:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Я є повним песимістом тепер з перспектив цієї теми. Майбутнього тут немає. Дожовуємо останні крохи, а там головне своєчасно звалити з бабками. А краще одразу фіксувати прибуток і поступово виводити, бо будь яка помойка, може схлопнутися хоч завтра. І тоді можна втратити все.


Оввввввва козаче, що трапилось!?!

невже назад до джерел? (БСУ) :)
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greenozon
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