Зря... Тогда бы точно был пампище
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 06 чер, 2020 23:25
Додано: Нед 07 чер, 2020 00:18
Я зараз в туземуни не граюся. Беру монету на споті і хеджую на фючах. Беру 1% і закриваю позицію. Набридло в мінусах просадки пересиджувати. Як тільки маніпуль бачить, що вгатив нормальну суму, починає грати проти твоєї ставки. І дійсно, не заспокоїться, допоки не ліквідує. Якщо б не долив маржи, вже б ліквіднуло не раз. Тому нах! Якщо і відкриваю якусь позиція на нормальну суму, то з хеджем. І нехай маніпулька визначається до кого він: до розумних чи до красивих! 1% на морозиво - і нах з пляжу! Перезайду потім по ситуації. Всіляки графіки, прогнози, новини - туфта. Чисто йде полювання за депозитами. І маніпуль качає ваги в той бік, де більшість, щоб обідрати як липку. А так як ми не маємо повноцінної статистики, а лише маніпулятивну, то це просто гра в казино, де шанс виграти майже нульовий. Тому тільки хедж. Інакше то все казино. Чи не торгувти взагалі інтрадей, а бути інвесторм: заходити на мінімумах і чекати часу, щоб злити все. Це дійсно, справжні шахраї і бандюки. Ніякі то не біржі, а гибрид казино і фінансової піраміди. Нікому, хто не розуміється на всіх нюансах, не раджу заносити гроші на криптобіржі. Спочатку вивчить всі нюанси, а лише потім займайтеся тим, щоб трошки обідрати це казино грьобане. Ринок пустий. Живих грошей немає. Тезера друкують промисловими масштабами, криптолайна лити теж повно. Качати могуть, як їм заманеться. І доберуться до будь яких живих грошей, неважливо лонг чи шорт. Навіть біток з його капою, качають як хочуть, а про овнокоїни взагалі мовчу. Останній приклад - кардано, знов посадили шортунів на кукан, хоча монетка з топ. І ніхто не очікував такого зростання за такий короткий проміжок часу. Це шахрайство в чистому вигляді.
Я раніше думав, що монети з великою капою - хоч якийсь порятунок від скажених коливаннь, а тепер розумію, що з таким безконтрольним друкуванням тезера і це не порятунок. Бєспрєдєльщики діють по бєспрєделу. Качають біток, як овнокоїн звичайний. А він і є по факту, такий самий овнокоїн, як і інші...І взагалі все це фуйня, торгівля повітрям. А точніше просто шахрайська схема по отжиму бабла у лОхів. Всі ці розмови про цифрове золото, децентрацізацію, обмежену емісію - казки для лОхів. Нікому це криптолайно в реальності не потрібно. І вангую, що скоро ця тема прикриється взагалі, як чергова піраміда, бо просто вже немає лОхів, щоб заносили нові гроші. Тому бандюки і пішли на такий бєспрєдєл, що зараз спостерігаємо. Це все наслідок одного факту - пустота на ринку, відсутність живих грошей, відсутність інтересу до цієї теми. І далі все буде лише тухнути.
Я є повним песимістом тепер з перспектив цієї теми. Майбутнього тут немає. Дожовуємо останні крохи, а там головне своєчасно звалити з бабками. А краще одразу фіксувати прибуток і поступово виводити, бо будь яка помойка, може схлопнутися хоч завтра. І тоді можна втратити все.
Додано: Нед 07 чер, 2020 08:22
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Оввввввва козаче, що трапилось!?!
невже назад до джерел? (БСУ)
+50грн !
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Додано: Нед 07 чер, 2020 10:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ви стали справжнім гуру у цій темі
Куди тепер будете пристроювати бабос
у банках ще можна хапнути 12-14% брудними
Додано: Нед 07 чер, 2020 10:39
Гроші зараз треба тримати під грушею в зелені. І грати в цьому грьобаному казино можна, але дуже і дуже обережно.
Порада - хеджувати чимось свою позицію. Фючем чи опціоном, чи роблячи взагалі протилежну ставку по одній і тій самій монеті. Не бути жадним - фіксувати маленький профіт і не чекати на шашлика з журавля в небі. І чітко усвідомлювати, що ти граєш з напьорсточниками. Якщо і виграєш, то будь готовим до відвертого пограбунку, блоку й інших викрутасів шахраїв, що просто напросто можуть с3,4здити твої гроші. Тому бери потроху і виводь потроху, щоб не привертати увагу директора цього грьобаного казино...
П.С. До речі, банкстери, ті самі шахраї, що і тут. Просто закамуфльовано все трохи краще, створена видимість гарантій. Насправді якщо підрахувати кількість лОхів, яких кинули банкстєри, то ще невідомо, хто спритніший з них, в обуванні лОхів.
І взагалі вся система в наших реаліх, заточена на кидок лОха...Напьорсточники при владі, злодії, вбивці...Чого іншого від них можна було очікувати ще? Ви готові довірити їм свої гроші? Я, ні...
Додано: Нед 07 чер, 2020 10:59
Ліричний відступ...
На жаль, в нас немає нормальних інструментів для інвестування. Ні нерухомість, ні депозити, ні ювелірка...І сьогодні мову треба вести не про це, а саме про збереження, а не примноження. Зберегти те, що маєш. Тримати під грушею заощадження в зелені. А користуватися кредитками з грейсом, використовуючі гроші банкстерів. Банківська система може теж схлопнутися при таких бандюках. Згадаємо тих, хто брав кредити на початку 90-х, ото були розумні люди. Врешті решт, той кредит можна і не повертати в разі чого, дивитися по обставинам. З напьорсточниками, тіко так діяти треба. Яскравий приклад з Михайлівським, це дзвіночок показовий, як бандюки розколошматили бабки лОхів. Повторюю, кримінал скрізь, тому порятунок утопаючих, діло рук самих потопаючих. Я не довірю свої гроші НІКОМУ в теперешніх реаліях.
Що робити з грошима, якщо їх достатньо? Витрачати...жити! В труні кишень немає. З собою нічого не забереш. Витрачати на своє здорровя, подорожі, смачну і корисну їжу...Насолоджуватися життям. Якщо дуже багато грошей, ласкаво просимо до меценатів! Допоможіть нужденним. Це богоугодне діло.
Додано: Нед 07 чер, 2020 14:45
На пальцях
Розберемо ситуацію на конкретному прикладі. Післявчора була невдала спроба пампа еоса. Купив еоса по 2,85 і взяв шорт на 2,86 на фючах. Якщоб не було хеджа, то впевнений, що памп би продовжили, щоб зїсти мої гроші на шорті. Але так як на споті була сума рівна сумі на фючах з плечем, то і пампу не відбулося. Закрив позицію на 2.78 на фючах. На споті продав за 2.82. Ось і невеличкий прибуток на морозиво. Маленький, але профіт. А не було б хеджа, зїли б мій шорт. Грьобане казино.
Що таке преславуте накопичення? Це очікування великої ставки чи скупчення мілких ставок, щоб пограбувати і качнути в протилежний ставкам бік. Так і працює це грьобане казино. І не важливо на якій позначці ці ставки. Маючи купу тезера і криптолайна можна качати до найекстремальніших позначок в обидві сторони. Тільки б щоб дотягнутися до реальних живих грошей. Бандюки.
Що до того відбувалося? В 2017 був хайп. Заохочували рістом нести гроші в систему, пампили нещадно. Зафіксували прибуток. Відібрали гроші і почали дампити.
Інтерес пропав. Волатильність стала не такою як була. Як зацікавити? Ввели нові фічі: маржиналка, фючі, опціони...Щоб мотивувати не вичікувати в просадках (хомяки навчені стали), а активно торгувати.
Тепер і цю тему похєріли. Відібрали на ліквідаціях гроші, а нових не прибуває. Так і працює це грьобане казино. Вже не знають, як нових лохів знайти, щоб гроші занесли.
Зараз дрочать туди-сюди, на пустому ринку, в очікуванні лОха. От як двіж пішов, вважай зявився лОх чи стайка лОхів, що зробили ставку і засвітили гроші. Час стригти. А нам треба прокатитися в одному напрямку з бандюками, щоб теж отщипнути на морозиво!
Ніколи!!!! Ніколи!!! Не робіть ставку без хеджа! Залишать без репетузів. Входити в позицію треба на двіжі, а не флеті. Шортити це криптолайно, коли зеленіти починає. Так простіше, ніж ловити падаючі ножі.
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:20
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Ну не знаю. Посмотрим. У меня сейчас остался один гребанный риппл-рОкета. Его буду продолжать держать до победного конца. Убрал, кстати, ордер на 9000. Думаю перезайти по 6000-7000 снова.
Додано: Нед 07 чер, 2020 15:38
Грьобане казино
Це все гадання на кавовій гущи, маю на увазі точку входу. Все залежатиме від ставок хомок. Вони рівень визначають. А ММ веде туди, де живі гроші, щоб відібрати їх. Тому просто спостерігати треба. І чекати входу чи виходу з позиції. Головне - не жаднічати. Є профіт, а не збиток, вже добре! Все одно більше, ніж банкстери-шахраї пропонують. Це ще більш-менш годна тема, хоч і суперризикова. Для лінивих - входити і виходити з позиції "лєсєнкою". Бо ніхто не знає дна і піка. Лише маніпуль.
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:48
Так давно понятно, что рынок манипулируемый, но и на нём можно делать деньги, если не суетиться
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