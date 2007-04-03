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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:53
phantom_systems написав:
Так давно понятно, что рынок манипулируемый, но и на нём можно делать деньги, если не суетиться
Можна, але розуміючи тему. Тому і ділимося тут інформацією. Може стане в нагоді тим, хто тільки планує пощипати це грьобане казино...
А не щоб казино пощипало їх.
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