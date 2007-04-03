Додано: Пон 08 чер, 2020 11:51

jump написав: Козак-характерник написав: Хлопці, що вам так нейметься? Звідки така фантазія? Діліться своїми стратегіями, пишіть щось путнє, а не свої фентезі за реальність видавайте. Хлопці, що вам так нейметься? Звідки така фантазія? Діліться своїми стратегіями, пишіть щось путнє, а не свої фентезі за реальність видавайте.



не звертайте уваги

банальна заздрість

несприйняття можливості заробітку іншими людьми не звертайте увагибанальна заздрістьнесприйняття можливості заробітку іншими людьми

Та я ж не пишу, що постійно в плюсі...Пишу і про втрати, як з монеро.Кажу, що в просадках довго сиджу. Але в цілому в плюс завжди вихожу. Просто ділюся інформацією...Людям, що не стикалися з цієї темою, вважаю буде корисним, щоб зрозуміли, як працює грьобане казино...Просвітління в мене настало, коли зі споту перейшов на фючи і почитав літературу профільну. І бачу, що це чисте шахрайство. Бо ніяки графіки, аналізи тут не діють, лише випадково іноді є певні співпадіння. Це банальне шахрайство. І сісти грати з напьорсточником можна, але усвідомлювати ризики.Якщо про статегію, то писав.1. Будь яку ставку хеджувати. Ставка без хеджа і достатньої маржі - смерть депозита.2. Заходити в позицію краще на шорті, коли виникає зелена свічка, так надійніше, ніж ловити падаючі ножі.3. На споті заходити і продавати частинами, бо невідомо де дно, а де пік.4. Не жаднічати і фіксувати профіт найменший.Отакі поради з мого досвіду. Якщо не дотримуватися цього, то це просто гра в казино, а не трейдинг. Звісно, я сам не завжди длотримуюся цього, піддаюся азарту...Але займатимуся самодисципліною.