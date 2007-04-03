Можна, але розуміючи тему. Тому і ділимося тут інформацією. Може стане в нагоді тим, хто тільки планує пощипати це грьобане казино... А не щоб казино пощипало їх.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 07 чер, 2020 22:53
Додано: Пон 08 чер, 2020 02:07
допускаю, КХ побрили, що грішник вже немає на що лудоманити, раніше на низхідному тренді лонгустив, епічне => ми будемо багатиє а досить недавно відкрив для себе шорти, але на рості, тобто => лосі та ліквідації, торгівля невпопад із трендом, тепер замість постів-простинів із якимись стратегіями, просто пісня про казино і маніпулів
Додано: Пон 08 чер, 2020 10:26
Хто про що, а лисий про гребінець... Вже колективна манєчка прям... Я ж кажу, якщо вам, манякам, кайф від тієї манєчки, то смачного! На здоровя! Хоча яке тут здоровя, коли марять в брєду...
Хлопці, що вам так нейметься? Звідки така фантазія? Діліться своїми стратегіями, пишіть щось путнє, а не свої фентезі за реальність видавайте. Я когось з вас образив? Чи щось погане вам зробив? Чого корьожить так, не розумію... Перемкніть фокус своєї уваги, на щось інше.
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:23
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:51
Та я ж не пишу, що постійно в плюсі...Пишу і про втрати, як з монеро. Кажу, що в просадках довго сиджу. Але в цілому в плюс завжди вихожу. Просто ділюся інформацією...Людям, що не стикалися з цієї темою, вважаю буде корисним, щоб зрозуміли, як працює грьобане казино... Просвітління в мене настало, коли зі споту перейшов на фючи і почитав літературу профільну. І бачу, що це чисте шахрайство. Бо ніяки графіки, аналізи тут не діють, лише випадково іноді є певні співпадіння. Це банальне шахрайство. І сісти грати з напьорсточником можна, але усвідомлювати ризики.
Якщо про статегію, то писав.
1. Будь яку ставку хеджувати. Ставка без хеджа і достатньої маржі - смерть депозита.
2. Заходити в позицію краще на шорті, коли виникає зелена свічка, так надійніше, ніж ловити падаючі ножі.
3. На споті заходити і продавати частинами, бо невідомо де дно, а де пік.
4. Не жаднічати і фіксувати профіт найменший.
Отакі поради з мого досвіду. Якщо не дотримуватися цього, то це просто гра в казино, а не трейдинг. Звісно, я сам не завжди длотримуюся цього, піддаюся азарту... Але займатимуся самодисципліною.
Додано: Пон 08 чер, 2020 11:56
сорян, КХ, хто ж проти обговорення стратегій? і тобі ж раніше по ділу давалися застереження про маржиналку без стопів, якби ...
а тепер маєш, те що маєш, тобі ж самому повинні бути відомі причини, нахіба ти тут на постійній основі почав гомоніти про казино?
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:02
До речі, стопи я не використовую. Навіщо? Якщо в мене хедж. А про казино...та це і є казино. Для чого ми тут? Допомогати один одному і новачкам, щоб грьобане казино їх не постригло. Навіщо людям набивати синці, якщо можна вивчити досвід інших? Реально, допомогти людям зрозуміти сутність цього казино і вийти не без репетузів, а як мінімум з тим, з чим прийшов. У штанцях, та з повним гаманцем.
Я ж не ставлю під сумнів ті дописи, що пишуть інші форумчани, про результати свого трейдингу. Раз людина пише, що так, то значить так і є. Які ще докази потрібні? І по якому праву? Бреше людина чи ні, мені то не цікаво взагалі...Навіщо мені її викривати чи ловити на слові? Це ж дурня і маячня...я намагаюся відшукати в дописах раціональне зерно, а не підловити когось на тому, що обісрався...
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