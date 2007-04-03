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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:56
jump написав: Козак-характерник написав:
Хлопці, що вам так нейметься? Звідки така фантазія? Діліться своїми стратегіями, пишіть щось путнє, а не свої фентезі за реальність видавайте.
не звертайте уваги
банальна заздрість
несприйняття можливості заробітку іншими людьми
Це не заробіток, а балабольство. Він просрав монеро, потім просрав ріпл зливши його по 15 центів. Теперь сидить у просадці по позиціям, а до цього був ліквідований і несе пургу про бандитів і розбійників. Хоча сам гроші заводить.
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Додано: Пон 08 чер, 2020 13:01
От же ж хворі...
Лікуйтеся!
Більше до обговорення цієї теми не повертаюся. Кайфуєте від фантазій? Смачного! На здоровя!
Я вам нічого доводити не збираюся. Перебувайте в солодких мріях.
Вважав, що тут нормальні, адекватні люди, а тут клініка.
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