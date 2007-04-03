Це не заробіток, а балабольство. Він просрав монеро, потім просрав ріпл зливши його по 15 центів. Теперь сидить у просадці по позиціям, а до цього був ліквідований і несе пургу про бандитів і розбійників. Хоча сам гроші заводить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:56
Це не заробіток, а балабольство. Він просрав монеро, потім просрав ріпл зливши його по 15 центів. Теперь сидить у просадці по позиціям, а до цього був ліквідований і несе пургу про бандитів і розбійників. Хоча сам гроші заводить.
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:01
От же ж хворі... Лікуйтеся! Більше до обговорення цієї теми не повертаюся. Кайфуєте від фантазій? Смачного! На здоровя! Я вам нічого доводити не збираюся. Перебувайте в солодких мріях.
Вважав, що тут нормальні, адекватні люди, а тут клініка.
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:08
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