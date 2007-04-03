Це не заробіток, а балабольство. Він просрав монеро, потім просрав ріпл зливши його по 15 центів. Теперь сидить у просадці по позиціям, а до цього був ліквідований і несе пургу про бандитів і розбійників. Хоча сам гроші заводить.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:56
Це не заробіток, а балабольство. Він просрав монеро, потім просрав ріпл зливши його по 15 центів. Теперь сидить у просадці по позиціям, а до цього був ліквідований і несе пургу про бандитів і розбійників. Хоча сам гроші заводить.
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:01
От же ж хворі... Лікуйтеся! Більше до обговорення цієї теми не повертаюся. Кайфуєте від фантазій? Смачного! На здоровя! Я вам нічого доводити не збираюся. Перебувайте в солодких мріях.
Вважав, що тут нормальні, адекватні люди, а тут клініка.
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:08
Биржа-кухня Bitfinex устроила полулегальные торги фьючерсами на криптовалюту Gram. Но после судебного запрета на выпуск Gram, кухня решила прекратить торги и заявила о возврате денег.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:04
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:40
Козаче, яка різниця, що ти там еос, чи якийсь інший шіткоїн вдало зашортив? факт є фактом, що ти переважно куштуєш тунця, але періодично ласуєш морозивом
тут все очевидно, що й до Гєрчика не ходи, для профітного інтрадею обов'язково стопи, а якщо ще й маржиналка, то без оних - не просто збитки для депозиту, а й швидке обнулення,
... досить швидко ти змінив пластинку, від слави бінансу і його ф'ючерсам, до казіно та шахраїв, уроки своїх авантюр не засвоїв, просто перекладуєш вину за свої збитки на іншу сторону.
|