Це не заробіток, а балабольство. Він просрав монеро, потім просрав ріпл зливши його по 15 центів. Теперь сидить у просадці по позиціям, а до цього був ліквідований і несе пургу про бандитів і розбійників. Хоча сам гроші заводить.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 08 чер, 2020 12:56
Це не заробіток, а балабольство. Він просрав монеро, потім просрав ріпл зливши його по 15 центів. Теперь сидить у просадці по позиціям, а до цього був ліквідований і несе пургу про бандитів і розбійників. Хоча сам гроші заводить.
Додано: Пон 08 чер, 2020 13:01
От же ж хворі... Лікуйтеся! Більше до обговорення цієї теми не повертаюся. Кайфуєте від фантазій? Смачного! На здоровя! Я вам нічого доводити не збираюся. Перебувайте в солодких мріях.
Вважав, що тут нормальні, адекватні люди, а тут клініка.
Додано: Пон 08 чер, 2020 15:08
Биржа-кухня Bitfinex устроила полулегальные торги фьючерсами на криптовалюту Gram. Но после судебного запрета на выпуск Gram, кухня решила прекратить торги и заявила о возврате денег.
+50грн !
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Додано: Пон 08 чер, 2020 20:04
Додано: Пон 08 чер, 2020 20:40
Козаче, яка різниця, що ти там еос, чи якийсь інший шіткоїн вдало зашортив? факт є фактом, що ти переважно куштуєш тунця, але періодично ласуєш морозивом
тут все очевидно, що й до Гєрчика не ходи, для профітного інтрадею обов'язково стопи, а якщо ще й маржиналка, то без оних - не просто збитки для депозиту, а й швидке обнулення,
... досить швидко ти змінив пластинку, від слави бінансу і його ф'ючерсам, до казіно та шахраїв, уроки своїх авантюр не засвоїв, просто перекладуєш вину за свої збитки на іншу сторону.
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:03
Вафлет
Ну що, товариство, чекаємо свіже мясо? Всіх постригли, ставки нічим робити. А деякі затаїлися, вичікуючи, куди воно поверне, в кого гроші цілі залишилися. Вафлет. Ринок пустий. Лише тезер і криптолайно ганяють в повітрі, а живих грошей майже немає. Все маніпулі с3,14зділи... Але як тільки хтось виверне заначку і зробить ставочку, то одразу двіж піде, щоб обікрасти бєдолагу. Ти тіко засвіти гроші бандюкам, одразу вкрадуть.
Анекдот свіжий.
А є люди, що аналізують графіки на біткоїн...
Додано: Вів 09 чер, 2020 12:28
Полювання на живі гроші
На пальцях. Вчора пішла зелена свічка на 9877. Потім різко на 9570 впали. Виникла оця хфігура... Мабуть хтось лонг з великим плечем поставив, разраховуючи на туземун і постригли одразу, свічка стухла. Отак і крадуть гроші, ці шахраї. Суперова схема. Будьте обережні! Тому ніколи не можна робити ставки. Лише спостерігати онлайн. Купляти і продавати одразу по ринку, щоб не світити свої наміри маніпулю, не давати йому статистику, виставляючи ордери. Стопи - це зло теж. Стопи бачить маніпуль і виносить.
Автоматизована торгівля зі стопами - фуйня повна. Це для лінивих, хто не хоче бути біля компа постійно. Але вона неефективна. Стопи можна поставити іноді, щоб підстрахуватися, коли є вже нормальний прибуток, хоча б 3-4%. Навіть, якщо і зібють стоп і зеленка далі піде, то профіт зафіксований. Але й більший прибуток втрачений. Але якщо навпаки, червоне випаде, то страховка спрацювала і профіт зафіксований. Але бажано спостерігати завжди онлайн за ринком.
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:15
Як похєрити тему із за жаби
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