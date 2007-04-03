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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1927192819291930>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 12:56

  jump написав:
  Козак-характерник написав:Хлопці, що вам так нейметься? Звідки така фантазія? Діліться своїми стратегіями, пишіть щось путнє, а не свої фентезі за реальність видавайте.


не звертайте уваги
банальна заздрість
несприйняття можливості заробітку іншими людьми

Це не заробіток, а балабольство. Він просрав монеро, потім просрав ріпл зливши його по 15 центів. Теперь сидить у просадці по позиціям, а до цього був ліквідований і несе пургу про бандитів і розбійників. Хоча сам гроші заводить.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 13:01

От же ж хворі... :) Лікуйтеся! :) Більше до обговорення цієї теми не повертаюся. Кайфуєте від фантазій? Смачного! На здоровя! :wink: Я вам нічого доводити не збираюся. Перебувайте в солодких мріях.

Вважав, що тут нормальні, адекватні люди, а тут клініка.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 15:08

Биржа-кухня Bitfinex устроила полулегальные торги фьючерсами на криптовалюту Gram. Но после судебного запрета на выпуск Gram, кухня решила прекратить торги и заявила о возврате денег.
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:04

  greenozon написав:Биржа-кухня Bitfinex устроила полулегальные торги фьючерсами на криптовалюту Gram. Но после судебного запрета на выпуск Gram, кухня решила прекратить торги и заявила о возврате денег.

Вы что то перепутали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 08 чер, 2020 20:40

  Козак-характерник написав:TylerTruman_ Ви не зрозуміли про що я написав. Про усереднення і хедж, взагалі не то, перекрутили...це все треба сприймати в контексті. Це загальні поради, а Ви іх натягнули на конкретну ситуацію. Щоб краще зрозуміти, почитайте про те, як я еос нещодавно зашортив.

Козаче, яка різниця, що ти там еос, чи якийсь інший шіткоїн вдало зашортив? факт є фактом, що ти переважно куштуєш тунця, але періодично ласуєш морозивом :roll:
тут все очевидно, що й до Гєрчика не ходи, для профітного інтрадею обов'язково стопи, а якщо ще й маржиналка, то без оних - не просто збитки для депозиту, а й швидке обнулення,
... досить швидко ти змінив пластинку, від слави бінансу і його ф'ючерсам, до казіно та шахраїв, уроки своїх авантюр не засвоїв, просто перекладуєш вину за свої збитки на іншу сторону.
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:03

Вафлет

Ну що, товариство, чекаємо свіже мясо? Всіх постригли, ставки нічим робити. А деякі затаїлися, вичікуючи, куди воно поверне, в кого гроші цілі залишилися. Вафлет. :) Ринок пустий. Лише тезер і криптолайно ганяють в повітрі, а живих грошей майже немає. Все маніпулі с3,14зділи... :mrgreen: Але як тільки хтось виверне заначку і зробить ставочку, то одразу двіж піде, щоб обікрасти бєдолагу. Ти тіко засвіти гроші бандюкам, одразу вкрадуть. :)

Анекдот свіжий.

А є люди, що аналізують графіки на біткоїн... :mrgreen:
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 12:28

Полювання на живі гроші

На пальцях. Вчора пішла зелена свічка на 9877. Потім різко на 9570 впали. Виникла оця хфігура... :) Мабуть хтось лонг з великим плечем поставив, разраховуючи на туземун і постригли одразу, свічка стухла. Отак і крадуть гроші, ці шахраї. :) Суперова схема. Будьте обережні! Тому ніколи не можна робити ставки. Лише спостерігати онлайн. Купляти і продавати одразу по ринку, щоб не світити свої наміри маніпулю, не давати йому статистику, виставляючи ордери. Стопи - це зло теж. Стопи бачить маніпуль і виносить.
Зображення

Автоматизована торгівля зі стопами - фуйня повна. Це для лінивих, хто не хоче бути біля компа постійно. Але вона неефективна. Стопи можна поставити іноді, щоб підстрахуватися, коли є вже нормальний прибуток, хоча б 3-4%. Навіть, якщо і зібють стоп і зеленка далі піде, то профіт зафіксований. Але й більший прибуток втрачений. Але якщо навпаки, червоне випаде, то страховка спрацювала і профіт зафіксований. Але бажано спостерігати завжди онлайн за ринком.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:15

Як похєрити тему із за жаби

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