Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 15:16
Козак-характерник
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Повідомлень: 28890
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2125 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:17
Козак-характерник
2
Повідомлень: 28890
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2125 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:18
Козак-характерник
2
Повідомлень: 28890
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2125 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:18
Козак-характерник
2
Повідомлень: 28890
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2125 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:19
Козак-характерник
2
Повідомлень: 28890
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2125 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:19
Козак-характерник
2
Повідомлень: 28890
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2125 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:20
Козак-характерник
2
Повідомлень: 28890
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2125 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:26
Вже навіть сліпі бачать...Тема затухатиме.
Не можна так відверто тирити. Значить дєла швах зі справжньою ліквідністю. Тирять останні крихти. Старе мясо стухло, а нового немає.
Козак-характерник
2
Повідомлень: 28890
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2125 раз.
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Додано: Вів 09 чер, 2020 15:32
Козак-характерник написав:
Извините, зачем вы постите этот мусор?
И уж простите, ваши рассуждения из серии "Рынок только и ждет, куда откроется Козак, чтобы всем миром сыграть против него" говорят только об одном - о вашем безразмерном эго...
Но уж из справедливости, пользуясь случаем хочу вас поблагодарить, что распиарили здесь фьючерсы на Бинансе. Без вас бы я в это Г не влез.
Пока два месяца по +15% к телу при минимальных рисках (на мой субъективный взгляд)...
sleazy
Повідомлень: 414
З нами з: 24.05.11
Подякував: 1573 раз.
Подякували: 208 раз.
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