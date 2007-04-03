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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1927192819291930

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:16

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Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:17

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З нами з: 09.10.12
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:18

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Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28890
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:18

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Козак-характерник
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Повідомлень: 28890
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1956 раз.
Подякували: 2125 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:19

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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:19

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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:20

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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:26

Вже навіть сліпі бачать...Тема затухатиме. :) Не можна так відверто тирити. Значить дєла швах зі справжньою ліквідністю. Тирять останні крихти. Старе мясо стухло, а нового немає.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 15:32

  Козак-характерник написав:Зображення

Извините, зачем вы постите этот мусор?
И уж простите, ваши рассуждения из серии "Рынок только и ждет, куда откроется Козак, чтобы всем миром сыграть против него" говорят только об одном - о вашем безразмерном эго...
Но уж из справедливости, пользуясь случаем хочу вас поблагодарить, что распиарили здесь фьючерсы на Бинансе. Без вас бы я в это Г не влез. :lol:
Пока два месяца по +15% к телу при минимальных рисках (на мой субъективный взгляд)... :wink:
sleazy
 
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