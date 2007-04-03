Извините, зачем вы постите этот мусор? И уж простите, ваши рассуждения из серии "Рынок только и ждет, куда откроется Козак, чтобы всем миром сыграть против него" говорят только об одном - о вашем безразмерном эго... Но уж из справедливости, пользуясь случаем хочу вас поблагодарить, что распиарили здесь фьючерсы на Бинансе. Без вас бы я в это Г не влез. Пока два месяца по +15% к телу при минимальных рисках (на мой субъективный взгляд)...
Дати уяву потенційним гравцям, що вони грають з шахраями. Убезпечити від помилок. Щоб люди не втрачали в цьому казино, а вигравали, як Ви... Попереджений, то озброєний. Можете видохнути, я покидаю цю гілку. Все що хотів сказати по цій темі, вже сказав. Бажаю всім тільки виграшів в цьому грьобаному казино!