Один вже наласувався мороженим по самі помідори))
А я одразу сказав, що ти не в сказку попав... Можеш 10днів мати по 10-30уе і ловити ейфорію, а на 11ий день спустити все що наловив за 10днів помножена на 3
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Один вже наласувався мороженим по самі помідори))
А я одразу сказав, що ти не в сказку попав... Можеш 10днів мати по 10-30уе і ловити ейфорію, а на 11ий день спустити все що наловив за 10днів помножена на 3
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