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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1928192919301931

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.1 5 157
1) дно вже було пройдено
26%
41
2) не нижче 3500
11%
18
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
8%
13
5) 2750-2999
4%
7
6) 2500-2749
4%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
35%
55
Всього голосів : 157
Повідомлення Додано: Вів 09 чер, 2020 16:02

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Один вже наласувався мороженим по самі помідори))
А я одразу сказав, що ти не в сказку попав... Можеш 10днів мати по 10-30уе і ловити ейфорію, а на 11ий день спустити все що наловив за 10днів помножена на 3
OptiX
 
Повідомлень: 138
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