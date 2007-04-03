Один вже наласувався мороженим по самі помідори))
А я одразу сказав, що ти не в сказку попав... Можеш 10днів мати по 10-30уе і ловити ейфорію, а на 11ий день спустити все що наловив за 10днів помножена на 3
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 09 чер, 2020 16:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Один вже наласувався мороженим по самі помідори))
А я одразу сказав, що ти не в сказку попав... Можеш 10днів мати по 10-30уе і ловити ейфорію, а на 11ий день спустити все що наловив за 10днів помножена на 3
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:50
Выступлю в защиту КХ.Слишком бодро тут его заклевали.И зря.Большей частью он правильно гутарит.Крипторынок превратили в помойку.Уже сложно понять какой дурень туда лезет.Я ушёл на большие таймфреймы, тобишь почти в холд.Достоверно известно, что в трейдинге проигрывают 90%, поэтому из вас. пятка доходяг тутешних, четверо так же как он находятся в минусах, и не пытайтесь пи.деть. что это не так.Просто КХ более наивен. что обнародовал свои сделки.Ещё маленький момент - работа со стопами.та да. теоретически конечно стоп нужен.Но есть исключение, когда работают не мелкой , а крупной суммой и на длительный период.Опять же. почти холд.Стоп в таком случае неприемлим, т к биржа пойдёт на его взятие.Глядя на происходящее на биржах напрашивается действительно желание переждать эту вакханалию.извращён смысл крипты донельзя.свежих денег рынку в таком варианте не видать.Я с КХ согласен.Просто он как то это слишком эмоционально выразил, что создалось впечатление его сильного прогара.как раз тот, кто не особо скрывает, тот не в прогаре.А вот большинство скрытных бурундуков очевидно терпят проссцадки.Тем более, что запомните - никакие тут скрины не дают 100% уверенности в правдивости.И вообще героизьм. типа - я зашортил или я в лонхе, что он кому даёт, дешёвое самоутверждение на форуме. что ли.Не, я мог бы понять. если бы это было здоровое состязание на постоянной основе и т д.Но в том виде. что есть просто выпендрёжь.
Додано: Вів 09 чер, 2020 18:52
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Додано: Вів 09 чер, 2020 19:24
Куме, я відкритий для спілкування. Просто мені все ясно, в цій затухаючій темі. І не лише мені, я недарма скріни виклав. Ніщо немає значення: ні новини, ні технічні іновації, ні аналіз. Все визначає ставка, яку робить хомяк чи стайка хомок. А маніпуль-біржа, все одно так чи інакше відбере ці гроші, якщо немає противаги - хеджу. Це система керування ризиками. В іншому випадку - це казино! Я не збираюся покидати екосистему, торгуватиму й надалі. Але дуже і дуже обережно! Що хотів донести й іншим форумчанам, попередити їх про ризики і небезпеки. Я йду не тому, що образився, чи ще щось, а просто тема вичерпана. Немає чого обговорювати по суті. В 2017 був хайп. І можливо на ріні підсвідомості, я відчув, що треба вкластися. Але тоді я був лох лохом, просто пощастило. Тепер я розумію цю кухню зсередини, коли повчився і набив синців. Тема ще робоча, але з такими фортєлямі маніпуля затухаюча. Що далі буде? Ніхто не знає...Поживемо - побачимо! Всім добра! Профіта! І хорошего настроєнія! Будєм жить!
А це квінтесенція всього! Як то кажуть, викрили маніпуля, попалили на гарячому!
Тільки дочитав....Так, мабутоь із за емоційності склалося таке враження. Мене дійсно обурює те, що нахабно тирять гроші, навіть не соромлячися. З таким розмахом шахрайства, просто хєрять саму тему. Вона стає нецікавою. А значить, це погано й для тих, хто заробляє на цьому, хоча таких мало. Якщо не буде нових грошей, всіх перелякають, то такі перепади в рази, повна стрижка всіх і вся, викосить цю галузь намертво.
Додано: Вів 09 чер, 2020 20:02
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Хомячки всегда возмущались что с них сбривают шерсть. КХ нашел себе чатик с такими же хомками, и как клуб анонимных алкоголиков, жалуются друг другу на "манипулей". Пытался и тут свою страдальческую тему продвинуть, но не находит понимания, т.к. на финансовом форуме школоты меньше чем в чатиках, и делает вид, что уходит.
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