Додано: Вів 09 чер, 2020 18:50

Выступлю в защиту КХ.Слишком бодро тут его заклевали.И зря.Большей частью он правильно гутарит.Крипторынок превратили в помойку.Уже сложно понять какой дурень туда лезет.Я ушёл на большие таймфреймы, тобишь почти в холд.Достоверно известно, что в трейдинге проигрывают 90%, поэтому из вас. пятка доходяг тутешних, четверо так же как он находятся в минусах, и не пытайтесь пи.деть. что это не так.Просто КХ более наивен. что обнародовал свои сделки.Ещё маленький момент - работа со стопами.та да. теоретически конечно стоп нужен.Но есть исключение, когда работают не мелкой , а крупной суммой и на длительный период.Опять же. почти холд.Стоп в таком случае неприемлим, т к биржа пойдёт на его взятие.Глядя на происходящее на биржах напрашивается действительно желание переждать эту вакханалию.извращён смысл крипты донельзя.свежих денег рынку в таком варианте не видать.Я с КХ согласен.Просто он как то это слишком эмоционально выразил, что создалось впечатление его сильного прогара.как раз тот, кто не особо скрывает, тот не в прогаре.А вот большинство скрытных бурундуков очевидно терпят проссцадки.Тем более, что запомните - никакие тут скрины не дают 100% уверенности в правдивости.И вообще героизьм. типа - я зашортил или я в лонхе, что он кому даёт, дешёвое самоутверждение на форуме. что ли.Не, я мог бы понять. если бы это было здоровое состязание на постоянной основе и т д.Но в том виде. что есть просто выпендрёжь.